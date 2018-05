Nord et Pas-de-Calais: fin de l'alerte à la pollution aux particules fines

La préfecture a annoncé lundi en milieu de journée avoir levé les mesures visant à lutter contre la pollution aux particules fines prises dimanche, en raison des conditions météo plus favorables.

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais avaient été placés dimanche après-midi en vigilance orange pour un épisode persistant de pollution aux particules fines PM10.

La préfecture du Nord avait alors publié un arrêté réduisant les vitesses maximales autorisées sur les routes et autoroutes à 110 et à 90 km/h au lieu de 130 et 110 km/h.

Ces mesures avaient été décidées en raison des mauvaises conditions de dispersion (anticyclone, vent faible, températures élevées), qui n'ont plus cours lundi, notamment en raison de l'arrivée du vent et de températures moins élevées.