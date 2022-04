Plus de 650 écoles ont troqué l'intérieur de leurs classes pour le grand air

(Belga) L'espace d'une matinée, d'un cours ou d'une récré, plus de 650 écoles des quatre coins du pays ont participé jeudi au défi "Alors on sort" pour profiter d'un moment suspendu au contact de la nature, s'est réjouie l'association GoodPlanet Belgium, à l'initiative de l'événement.

Un écrin de verdure pour remplacer quatre murs. C'est sous forme de pique-nique, de parcours sensoriel et autres chasses au trésor que les élèves ont relevé le dernier des cinq défis lancés par l'ASBL. Après "Croque local" qui promouvait l'alimentation locale et de saison, "Zéro déchet" pour une planète plus propre, "Gros pull" en vue de diminuer sa consommation d'énergie et "Tous à l'eau" pour valoriser l'or bleu, "Alors on sort" proposait de prendre un grand bol d'air "sous le signe du bien-être et de la prise de conscience environnementale". Enseignantes, professeurs et élèves se sont retrouvés dans un espace vert pour y développer l'activité de leur choix en appliquant les bonnes habitudes prises depuis septembre. Certains ont ainsi opté pour un cours thématique à l'extérieur, d'autres un pique-nique de produits locaux et sans déchets. Ou, tout simplement, un moment de détente sans écran. Ainsi, à Seilles, les 145 élèves de maternelle, première et deuxième primaires de l'école fondamentale Sainte-Begge 3 ont exploré l'espace vert et boisé de leur cour extérieure grâce à un parcours de découverte des différentes textures présentes dans la nature. D'autres se sont laissés tenter par un atelier de conte Kamishibaï, tandis que les âmes créatives ont composé des dessins à partir d'éléments naturels. (Belga)