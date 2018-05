Pollution de l'air: fin de la phase d'information dans les trois Régions

(Belga) La concentration de particules fines (PM10) dans l'air a diminué dans les trois Régions du pays et retrouvé un niveau inférieur au seuil d'information du public établi à 50 µg/m³, indique la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine), mercredi.

A la mi-journée, les concentrations moyennes de particules fines atteignaient 44 µg/m³ en Flandre, 42 µg/m³ en Wallonie et 40 µg/m³ à Bruxelles. Les conditions météorologiques étant favorables à la dispersion des polluants dans l'air, la Cellule interrégionale de l'Environnement ne prévoit pas de nouveau dépassement du seuil de 50 µg/m³ au cours des prochains jours. "La phase d'information est donc levée", précise Celine, qui l'avait activée mardi. Les particules fines en suspension dans l'air sont générées par le trafic routier, le chauffage et l'industrie, notamment. Dangereuses pour la santé, elles peuvent provoquer des problèmes respiratoires et cardio-vasculaires comme des bronchites chroniques, des pneumonies ou encore des AVC. Lorsque les concentrations dans l'air dépassent le seuil de 50 µg/m³, toute activité physique prolongée à l'extérieur est déconseillée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les très jeunes enfants. Il est également recommandé de réduire sa consommation d'énergie et de limiter l'utilisation de la voiture. A travers le globe, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu'elles tuent chaque année quelque 7 millions de personnes, dont 500.000 en Europe. (Belga)