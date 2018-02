Qualité de l'air: Bruxelles se donne un mois pour répondre aux 9 pays critiqués

La Commission européenne a indiqué lundi qu'elle reviendrait à la mi-mars sur le cas de neuf pays considérés comme les mauvais élèves de l'UE en matière de pollution de l'air, qu'elle menace de renvoyer devant la justice européenne.

L'exécutif européen, chargé de s'assurer que les pays membres respectent les normes communautaires sur les émissions de gaz polluants, a donné une "dernière chance" à l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie, qui avaient jusqu'à vendredi pour leur soumettre des "informations" supplémentaires.

Ces neufs pays dépassent régulièrement les limites d'émissions destinées à protéger la santé des Européens pour les particules fines (PM10) ou le dioxyde d'azote (NO2), voire les deux.

"Tous les Etats membres concernés ont rendu des informations complémentaires, que nous allons évaluer. Nous reviendrons sur le sujet à la mi-mars", a expliqué une porte-parole de la Commission.

Malgré les avertissements répétés de la Commission, ces pays ne sont pas rentrés dans les normes.

La Commission a décidé de lancer la dernière étape des procédures d'infraction à leur encontre, le renvoi devant la Cour de justice de l'UE (CJUE), "sauf si des mesures additionnelles crédibles, opportunes et efficaces sont présentées".

La pollution de l'air est jugée responsable de plus de 400.000 morts prématurées par an dans l'UE, sans compter les Européens qui sont atteints de maladies respiratoires et cardiovasculaires.