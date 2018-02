S'enregistrer comme donneur d'organes bientôt possible en ligne

(Belga) Une personne qui veut s'enregistrer comme donneur d'organes doit actuellement se rendre au service population de sa commune mais, à terme, cela pourrait être également possible via internet. Une proposition de loi en ce sens sera discutée la semaine prochaine, a rapporte samedi la chaîne de télévision flamande VTM.

La législation belge prévoit que chaque Belge est considéré comme donneur d'organes dès la naissance, et peut signifier à la commune ne pas souhaiter faire un don d'organe ou explicitement s'enregistrer en tant que tel. Mais sans démarche auprès de la commune, un membre de la famille peut toujours refuser que les organes d'un défunt soient utilisés. L'Open Vld, à l'origine de la proposition de loi, souhaite ainsi faciliter l'enregistrement des donneurs potentiels, vu les besoins toujours plus importants en la matière. La Belgique compte plus de 272.000 donneurs enregistrés. Le nombre de personnes inscrites comme non-donneur est relativement stable depuis plusieurs années, à 193.149 personnes en 2017. Actuellement, près de 1.300 Belges se trouvent sur la liste d'attente pour recevoir un organe, selon VTM Nieuws. (Belga)