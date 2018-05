Taux de participation record pour la 8e édition de la Chasse aux sex-toys à Wépion

(Belga) Au total, près de 10.000 personnes, dont 4.300 participants, se sont joints à la 8e édition de la Chasse aux sex-toys, organisée dimanche à Wépion (Namur), par l'entreprise Soft Love et Elle-émoi asbl. Une édition record qui s'est déroulée sans incident.

Lancée en 2011, la première édition de la chasse aux sex-toys avait fait un véritable "buzz" en Belgique. Aujourd'hui, l'événement s'internationalise avec notamment un intérêt du côté français, puisqu'ils étaient environ 800 à s'être déplacés pour l'occasion. Une édition de la Chasse aux sex-toys en France est également en préparation, a annoncé l'organisateur. Armées de leurs pelles, les 4.000 participantes sont partie à la chasse aux 800 cadeaux enterrés dans le champ de Wépion avec le concours de 300 hommes. Au total, avec les accompagnateurs, ils étaient près de 10.000 dimanche, soit 2.000 personnes de plus que les prévisions. Un nombre record et inattendu pour les organisateurs qui se félicitent de cet engouement. Outre la chasse en tant que telle, plusieurs animations étaient prévues, et quelques associations étaient présentes, dont Endometriose asbl. "Le sujet de l'endométriose a eu un succès fou. On s'est vraiment rendu compte que beaucoup de femmes qui étaient touchées par la maladie n'osaient pas consulter, ce qui confirme notre rôle de pivot de communication permettant de faire le lien entre les patientes et les sexologues", précise Nicolas Bustin, organisateur. Par ailleurs, mis à part un malaise, l'édition s'est déroulée sans incident. L'organisation avait été revue et agrandie pour pallier les problèmes rencontrés lors de la précédente édition qui avait été entachée par une pénurie d'eau. La 9e édition est d'ores et déjà annoncée pour le 14 avril 2019. (Belga)