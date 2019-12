Tricherie antipollution - Perquisitions chez Volkswagen en Allemagne dans l'affaire du "dieselgate"

(Belga) Des procureurs allemands ont perquisitionné mardi des bureaux du géant automobile Volkswagen à Wolfsbourg, dans le cadre de l'enquête au sujet du scandale des moteurs truqués, le "dieselgate", a déclaré le groupe, ajoutant qu'il coopérait pleinement avec les autorités.

"Le parquet de Braunschweig a exécuté un mandat de perquisition dans le cadre d'enquêtes .... concernant des véhicules diesel", a déclaré le porte-parole de VW, Nicolai Laude. Le porte-parole du parquet, Hans Christian Wolters, a confirmé qu'une perquisition avait eu lieu chez VW mais a refusé de fournir plus de détail, mettant en avant l'enquête en cours. M. Laude a déclaré que l'investigation était liée au moteur EA 288. La plupart des 11 millions de voitures que VW a reconnu en 2015 être munies de logiciels truqueurs étaient équipées du modèle précédent, le EA 189. Ces logiciels faisaient paraître le véhicule moins polluant qu'il ne l'était en réalité. VW "estime que l'avis juridique du ministère public et les enquêtes qui en ont résulté ne sont pas fondées" en ce qui concerne l'EA 288, a déclaré son porte-parole. Il a souligné qu'une enquête menée par l'autorité allemande des transports KBA en 2016 n'avait révélé aucune preuve de l'intégration de dispositifs trompeurs dans le modèle EA 288. Néanmoins, "Volkswagen a dévoilé, dès le départ et de manière proactive, les éléments techniques qui sous-tendent les allégations aux autorités responsables de l'enquête", a-t-il ajouté. Le "dieselgate", qui hante l'industrie automobile depuis quatre ans, a coûté à VW plus de 30 milliards d'euros en frais juridiques, amendes et dédommagements, principalement aux Etats-Unis. Le scandale a également accéléré le déclin du diesel et incité l'industrie automobile à se lancer dans une transition sans précédent vers l'électrique. (Belga)