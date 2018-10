Un mois de septembre anormalement ensoleillé et peu pluvieux

(Belga) Le mois de septembre a connu un nombre très anormalement faible de jours de précipitations et a été anormalement ensoleillé à Uccle, annonce lundi l'Institut royal de météorologie (IRM) par communiqué.

Si la quantité de précipitations (61,7 millimètres) a été normale ces trente derniers jours, le nombre de jours de pluie - neuf - a été très anormalement faible puisque la norme s'établit à 15,7 jours. Le mois écoulé fut également très anormalement ensoleillé, avec 197 heures et 34 minutes, contre une valeur normale d'environ 143 heures. "Comme en 2016, fait très anormal, le ciel ne fut pas un seul jour entièrement couvert (normale: 2,8 jours)", souligne l'IRM. Seuls sept jours très nuageux à couverts ont été enregistrés, une valeur anormale. Les températures toutefois n'ont pas été exceptionnelles. La température moyenne et les températures maximale et minimale ont atteint des valeurs mensuelles s'élevant respectivement à 15,4°C, 20,4°C et 10,7°C. La température la plus élevée a été mesurée le 18 à Ophoven (Kinrooi), où le mercure est monté jusqu'à 29,7°C. Le 25, la température la plus basse a été enregistrée à Elsenborn (Bütgenbach), avec -3,7°C. La vitesse moyenne du vent fut normale à Uccle avec 3,0 mètre/seconde, ainsi que le nombre de jours d'orage (5).