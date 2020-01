Une centaine de personnes manifestent contre la 5G à Bruxelles

(Belga) Une centaine de personnes ont manifesté samedi après-midi, place de l'Albertine à Bruxelles, contre le déploiement de la 5G en Belgique. Selon ces derniers, cette technologie fait notamment peser des risques sur la santé publique et les autorités en informent trop peu la population.

"Le discours officiel veut nous convaincre que l'unique objectif de la 5G est de nous faire rentrer dans le groupe des pays économiquement concurrentiels. Mais ce déploiement à l'échelle mondiale va conduire à des changements environnementaux inconnus. Afin de rendre possible l'internet des objets, l'industrie a l'intention d'implanter des millions d'antennes 5G et au moins 20.000 satellites", dénoncent entre autres les manifestants en regrettant par ailleurs le manque d'information de la population. "On veut faire de nous des cobayes alors que 70% des études indépendantes montrent que la 3G et la 4G peuvent déjà causer des problèmes de santé, comme des migraines ou des troubles du sommeil", poursuivent-ils. Enfin, le déploiement de la 5G conduira également à un accroissement de la consommation énergétique et des matières premières, pointent encore les activistes. (Belga)