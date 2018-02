Une nouvelle application contre le gaspillage alimentaire

(Belga) L'application "Too Good To Go", qui permet aux restaurateurs, boulangers ou supermarchés de proposer à prix réduits leurs invendus du jour, débarque en Belgique. Gand est la première ville connectée à la plateforme.

L'utilisateur doit simplement choisir un commerçant partenaire, sélectionner le montant qu'il est prêt à payer puis se présenter à l'heure de collecte prévue. Il reçoit alors un "panier surprise": les produits qui le composent ne sont en effet pas spécifiés à l'avance, puisqu'ils dépendent de ce que l'enseigne n'aura pas vendu à la fin de la journée. Les invendus doivent être proposés à la moitié du prix habituel au maximum. Dans une perspective "zéro déchet", l'application encourage les utilisateurs à apporter leurs propres contenants. Le système devrait être actif à Gand à partir de début mars, d'après son site internet. Suivront Anvers, Louvain, Malines, Bruxelles, puis le reste de la Belgique. "Too Good To Go", qui a été lancé en 2015 au Danemark, existe déjà en France, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le concept a permis de collecter au total 3 millions de repas, d'après ses initiateurs. D'autres applications contre le gaspillage alimentaire sont également disponibles en Belgique. Récemment, l'acteur Charlie Dupont a ainsi lancé "Too Much", une application qui permet à n'importe quel citoyen de donner ses restes plutôt que de les jeter. Ici, aucun paiement n'est demandé. (Belga)