Virus: les églises vides pour la semaine de Pâques, Elisabeth II va parler

Image impressionnante illustrant la pandémie qui infeste la planète, le pape François a célébré dimanche l'entrée dans la semaine sainte de Pâques dans une basilique Saint-Pierre de Rome vide de fidèles, à quelques heures d'une allocution exceptionnelle de la reine Elisabeth II en forme d'appel à affronter le "défi" du Covid-19.

Le président américain Donald Trump, dont le pays est la nouvelle ligne de front de la maladie, a prévenu samedi ses concitoyens de se préparer à "l'horrible" et à "beaucoup de morts", alors que New York, littéralement ravagé par le virus, compte ses morts et lance un appel à l'aide.

Depuis son apparition décembre en Chine, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 65.272 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.

- Profondément personnel -

Dans une allocution télévisée solennelle, la quatrième depuis le début de son règne il y a 68 ans, la reine d'Angleterre doit saluer dimanche soir la réponse des Britanniques à la crise sanitaire.

"J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi", doit dire Elisabeth II, 93 ans, dans discours "profondément personnel" selon ses services.

Son fils héritier Charles (71 ans) a contracté la maladie, mais est récemment sorti de quarantaine et se trouve en bonne santé.

L'intervention royale intervient au lendemain de l'annonce d'un nouveau record quotidien de 708 morts en Grande Bretagne, parmi lesquels un enfant de 5 ans. A ce jour, 4.313 Britanniques sont décédés du Covid-19.

Très critiqué pour la gestion de la crise, le gouvernement a une nouvelle fois exhorté dimanche les Britanniques à respecter le confinement. "Ce n'est pas une demande, c'est une exigence inscrite dans la loi", a insisté le ministre de la Santé Matt Hancock.

- "Regardez les vrais héros" -

Ce dimanche, c'est dans une basilique Saint-Pierre vide, seulement accompagné de religieux et religieuses, avec une seule personne par banc, que le pape François, vêtu d'une chasuble rouge, a béni les rameaux pour la traditionnelle messe du même nom. La cérémonie a été diffusée en streaming sur le site internet du Vatican comme le sera dimanche prochain la messe de Pâques, fête la plus importante du christianisme.

"(...) Regardez les vrais héros, qui apparaissent ces jours-ci: ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N’ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez!", a lancé le pape dans son homélie.

Pour les catholiques, protestants et orthodoxes -le christianisme est la première religion du monde en nombre de fidèles-, Pâques, qui marque la résurrection du christ selon la tradition, est un évènement majeur, synonyme d'églises pleines et d'innombrables célébrations.

Aux Philipines, des prêtres masques sur le nez bénissaient les fidèles en confinement depuis les véhicules. "La fête (de Pâques) se poursuivra malgré la propagation du virus", assurait l'un d'entre eux.

Aux Etats-Unis, l'Etat de New York, épicentre dans l'épicentre, a annoncé dimanche 594 décès en 24 heures, pour un total de 4.159.

"Médecins, infirmiers, spécialistes de la respiration... à tous ceux qui ne sont pas déjà dans la bataille: nous avons besoin de vous", a lancé le maire démocrate Bill de Blasio.

- Inquiétude dans les pays pauvres -

L'Italie reste le pays le plus touché en nombre de morts, avec 15.362 décès pour 124.632 cas. Léger signe d'espoir, le nombre d'hospitalisations en soins intensifs y a diminué pour la première fois samedi depuis l'explosion locale de l'épidémie il y a plus d'un mois. L'Espagne compte 12.418 morts, et a enregistré la mort de 674 personnes en 24 heures, un nombre en baisse pour le troisième jour consécutif.

En France, où les forces de l'ordre tentent de faire respecter le confinement aux premiers jours ensoleillés des vacances de Pâques, 7.560 personnes sont décédées (89.953 cas).

Ailleurs dans le monde, les motifs d'inquiétude restent nombreux, en particulier dans les pays pauvres, en crise, ou pour les populations particulièrement à risque. En Grèce, un deuxième camp de migrants près d'Athènes a été placé dimanche en quarantaine par les autorités.

Singapour a placé près de 20.000 travailleurs migrants en quarantaine après avoir constaté la hausse du nombre de contaminations notamment au sein des résidences où dorment ces ouvriers, pour beaucoup Bangladais et Chinois.

En Iran, la propagation a ralenti pour le cinquième jour de suite avec 151 décès supplémentaires en 24 heures (pour 3.603 morts au total), affirment dimanche les autorités, laissant entrevoir une reprise progressive de certaines activités économiques à partir du 11 avril.

Mahmoud Jibril, 68 ans, une figure de la révolution de 2011 en Libye contre le régime de Mouammar Kadhafi, est décédé dimanche au Caire des suites de la maladie Covid-19, a-t-on appris auprès de son parti.

La Jordanie a annoncé l'utilisation de drones et caméras de surveillance pour assurer le respect du couvre-feu imposé dans tout le royaume afin de limiter la propagation du coronavirus.

- Quatre milliards de masques -

En Afrique, le Sénégal a prolongé de 30 jours l'état d'urgence. Le Sud-soudan, l'un des rares pays du continent jusqu'à présent épargné, a fait état d'un premier cas, une femme venue des Pays-Bas via l'Ethiopie.

Dimanche, les autorités chinoises ont indiqué que leur pays avait vendu depuis début mars près de quatre milliards de masques et d'équipements médicaux à une cinquantaine de pays étrangers, pour une valeur totale de plus de 1,33 milliard d'euros.

Malgré le recul du nombre de cas sur son territoire, Pékin a encouragé les usines à accroître leur production d'équipements médicaux, au moment où d'autres pays affrontent une pénurie et se livrent une concurrence sans vergogne -parfois surpenante entre nations occidentales alliées- pour mettre la main sur les précieux bouts de tissus.

Certains pays, comme les Pays-Bas et l'Espagne, se sont toutefois plaints de la qualité de ces matériels importés de Chine, des accusations démenties par des responsables chinois.

Ces livraisons chinoises ont pris d'autant plus d'importance que les discours officiels sur le port du masque ont nettement évolué ces derniers jours, plusieurs gouvernements, à l'image de la France ou des Etats-Unis, recommandant à présent le port du masque généralisé pour se prémunir contre un virus se diffusant possiblement par voie "aérosol", simplement en se cotoyant ou en se parlant.