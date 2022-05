"La maladie t’a arrachée à moi": une participante bouleverse le plateau des Disques d'or du Télévie

Les enchères grimpent pour le nouvel album d’Angèle soumis aux Disques d’or du Télévie 2022. Avant l'annonce de la dernière enchère à 101 800€, les deux derniers participants en lice se sont arrêtés et ont dévoilé leur identité: il s'agissait de François, un fidèle et généreux donateur, et Alisson, qui avait déjà participé l’an dernier et rendu hommage à sa maman atteinte d’un cancer.

Et cette année encore elle a désiré passer un message très émouvant pour sa mère partie l’an dernier. "Vas-y Alisson, dis ce que tu as sur le cœur", l'a lancée François. La jeune femme a ensuite entamé la lecture d’une longue et émouvante déclaration, "un cri d’amour".

"Je dormais toutes les nuits avec toi dans ton lit médicalisé, je ne pouvais pas te lâcher. Tu es partie rejoindre les étoiles le 2 novembre. Depuis ce jour, tu ne cesses de briller dans le ciel. Je souffre tellement de ton absence, maman (…) J’avais encore tellement de choses à te dire mais la maladie t’a arrachée à moi", raconte-t-elle. Ce discours poignant qui a terminé sur un conseil: "prenez soin de vos parents" avant que "ce crabe qui nous entoure nous enlève des êtres chers".

Voici comment faire un don à l'occasion de cette 34e édition du Télévie