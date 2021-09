Du jamais vu aux enchères du Télévie: François ÉTONNE l'équipe avec une proposition un peu particulière (vidéo)

La 33e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, s'achève ce samedi soir. Toute la matinée, de 9h à 13h, le Télévie reste fidèle à son histoire avec la mise aux enchères des légendaires Disques d'Or sur Bel RTL et RTL TVI. Avec aux commandes, un Christian De Paepe plus déterminé que jamais à faire de 2021 une année exceptionnelle de générosité et d'émotion !

C'était tendu ! Il y avait 7 personnes au départ des enchères du disque d'or de Lara Fabian. Puis plus que 4 quand François, le fameux donateur des disques d'or du Télévie, surenchérit à 50.000 euros. Catherine, la numéro 3, repère que c'est François et se dit que c'est peine perdue pour elle. Mais elle monte quand même à 50.100 euros.

Et là, contre toute attente, François fait une proposition particulière, une première aux enchères du Télévie, du jamais vu! "Je vais arrondir à 100.100 et je lui laisse le disque de Lara Fabian", lance-t-il. Les animateurs de Bel RTL ont du mal à y croire: "Attendez, donc ça c'est un peu particulier", lance Christian De Paepe qui n'en revient pas. Il fait répéter François et demande à Catherine si elle souhaite bien honorer son don pour être sûr d'avoir bien compris. François répète alors son idée, Catherine acquiesce.

"Il me semblait bien que c'était ça que j'avais compris. Mais alors là, on est encore dans un truc qu'on avait pas vécu! Vous venez de nous étonner tous les deux", lance Christian De Paepe. Ce à quoi Serge Jonckers ajoute, ému: "C'est une première, un geste extraordinaire!". Puis tous deux remercient François pour sa générosité et ce geste incroyablement généreux. Et en plus de ça, notre généreux donateur est resté modeste: "Il faut permettre à d'autres de participer aussi, il ne faut pas cannibaliser l'émission", a-t-il déclaré pour sa deuxième enchère de la journée (lire aussi : Télévie: Alison émeut l'équipe de Bel RTL avec un discours magnifique destiné à sa maman atteinte d'un cancer).

"J'arrive pas à y croire", lance, émue, Catherine. "Je remercie François pour sa générosité et son humanité", a-t-elle ajouté avant d'expliquer pourquoi cet engouement autour du disque d'or de Lara Fabian. "Je suis une fan mais la cause me touche aussi énormément étant donné que j'ai perdu mon beau-père de cette maladie il y a 3 ans hier, jour pour jour. Et il s'est battu contre cette maladie pendant 7 ans", débute-t-elle.

"Puis aujourd'hui, c'est aussi de ma maman que j'aimerais parler... Elle se bat pour la deuxième fois contre cette maladie. Et voilà je suis contente que les traitements existent et évoluent car ils me permettent de profiter encore de ma maman aujourd'hui et j'espère encore pour longtemps. Comme l'a dit la demoiselle dans son discours tout à l'heure, une maman c'est important, sans elles, on ne serait pas là. Maman, si tu m'entends je t'aime fort", a-t-elle terminé la voix tremblante.

Les Disques d'Or du Télévie ont permis de récolter cette année 467.800 euros pour la recherche contre le cancer. Au total, 11 disques mis aux enchères qui ont suscité énormément d'intérêt et d'émotions.

Cette 33e édition du Télévie est parrainée par l'acteur et chanteur français Julien Doré. L'an dernier, la campagne avait permis de récolter 10,5 millions d'euros. Plus de 198 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989.

Comment faire un don?

Pour joindre le centre de promesses qui sera ouvert toute la semaine de 8h à 21h, il suffit de composer le numéro gratuit 0800/98 800.

Il est également possible de réaliser une promesse de don sur le site "Televie.be".

Ou par sms: faites le 8000 puis encodez votre numéro de compte, puis un espace, puis le montant choisi. Une déduction fiscale est possible à partir de 40€ de don.

Rappelons que la moitié des fonds de la recherche contre le cancer en Belgique francophone proviennent du Télévie. 209.545.154 euros récoltés et donnés à la recherche depuis 1989. Plus de 200 chercheurs sont financés par le Télévie. Chaque année, 70.000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer.