La 32e édition du Télévie est reportée en raison du coronavirus: voici toutes les informations

C'est une autre triste conséquence du coronavirus : la 32e édition du Télévie est reportée. L'épidémie, sa progression, et l'inquiétude qu'elle génère n'a pas laissé d'autre choix aux équipes de RTL Belgium. Il s'agit bien d'un report et non d'une annulation, a précisé Philippe Delusinne, l'administrateur délégué de RTL Belgium.

"Ce gala est un moment magique dans l’année lors duquel nous faisons témoigner des tas de gens, notamment beaucoup de gens malades, des gens qui sont souvent en immunodéficience, donc on ne peut pas prendre des risques par rapport à ces gens-là. C’est quand même la santé qui prime par-dessus tout. On a lors de ce gala des vedettes qui devraient être présentes et qui ne le seront pas, parce qu’elles ne seront pas amenées à pouvoir voyager. Et puis, on a surtout le fait que le Télévie, c’est un lien social extraordinaire et que les manifestations organisées partout en Belgique francophone trouvent leur crescendo dans les jours qui vont venir et effectivement les gens n’ont pas envie de se rassembler et cela me paraît tout à fait légitime", a souligné Philippe Delusinne.

La soirée de clôture prévue le 25 avril est déplacée au samedi 5 septembre, toujours à Lotto Mons Expo. Véronique Halloin, Secrétaire Générale du FNRS, le Fonds de la Recherche Scientifique, explique que reporter le Télévie début septembre permet à l'organisation de préserver la santé de tous et de contribuer aux efforts consentis pour ne pas propager le Covid-19. Cependant, la recherche n’attend pas: "À notre niveau, les chercheurs et projets de recherches financés par les Télévie précédents se poursuivent bien sûr normalement. Les nouveaux, qui seront financés par cette édition 2020, démarreront encore cette année. Le Conseil d’Administration du FNRS en précisera le calendrier prochainement".

Toutes les activités qui précédaient cette soirée sont elles aussi reportées. C'est le cas de la pièce de théâtre du Télévie. Les représentations de Rouvroy, Marche-en-Famenne, Liège et Mons. Ces 10 dernières dates sont reportées au mois de juin. L'opération pièces rouges, elle, se poursuit normalement.

Le nouveau calendrier Télévie



• Grande journée du Télévie et soirée de clôture : samedi 5 septembre au Lotto Mons Expo

• Télévie en Fête (initialement prévu le 13 avril à la Citadelle de Namur) : date et lieu à confirmer

• Représentations "Le fusible". Les billets restent valables pour les nouvelles dates. Ils peuvent toutefois être remboursés si la nouvelle date ne convient pas. Les billets remboursés seront alors remis en vente. Plus d’informations sur Télévie.be à partir du mercredi 18 mars.



o Rox Rouvroy 13 mars à 20h00 : date de report à confirmer

o Rox Rouvroy 14 mars à 16h00 : date de report à confirmer

o Rox Rouvroy 14 mars à 20h00 : date de report à confirmer

o Wex de Marche-en-Famenne 19 mars à 20h est reportée au mardi 16 juin à 20h

o Wex de Marche-en-Famenne 20 mars à 20h est reportée au mercredi 17 juin à 20h

o Opéra Royal de Wallonie Liège 23 mars à 20h est reportée au dimanche 7 juin à 20h

o Opéra Royal de Wallonie Liège 24 mars à 20h est reportée au lundi 8 juin à 20h

o Théâtre Royal Mons 27 mars à 20h est reportée au lundi 1er juin (Pentecôte) à 20h

o Théâtre Royal Mons 28 mars à 16h est reportée au lundi 1er juin (Pentecôte) à 16 h

o Théâtre Royal Mons 28 mars à 20h est reportée au mardi 2 juin à 20h