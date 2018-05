La nouvelle compagnie Air Belgium ouvre ses vols d'essai aux donateurs du Télévie

L'aéroport de Charleroi et la nouvelle compagnie aérienne Air Belgium ont invité 250 passagers pour les répétitions de ses prochains vols longs courriers vers la Chine. D'habitude, ces répétitions se font avec les familles de membres d'équipages, mais Air Belgium a ouvert cette possibilité à tout le monde pour la bonne cause : les passagers ont payé jusqu'à 50€ pour aider le Télévie.



Cette répétition visait à condenser les obligations des vols longs courriers en 3 heures, le temps d'aller survoler le Danemark et de revenir. Le personnel de l'aéroport de Charleroi a lui aussi dû répéter. En effet, les avions d'Air Belgium sont plus imposants que ceux auxquels ils sont habitués avec les compagnies low-cost.