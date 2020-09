Télévie: le compteur est lancé, voici comment faire un don

La 32e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgique au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider à la lutte contre le cancer, se terminera samedi soir, lors de la traditionnelle soirée de clôture. Elle se tiendra exceptionnellement dans les bâtiments de RTL, sans public, en raison des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

Le coup d'envoi a été donné ce vendredi lors du RTL INFO 19H. Depuis lors, la programmation télévisée et radiophonique de RTL est consacrée au Télévie. Avec, par exemple, la diffusion le vendredi soir d'un magazine retraçant le périple de patients en rémission partis faire un trek sur l'île de la Réunion.



L'habituelle vente aux enchères des disques d'or se tiendra également sur les ondes de Bel RTL. Samedi matin, de 9h à 13h, Christian De Paepe mettra aux enchères les disques d'Angèle, Lady Gaga, Typh Barrow, Patrick Bruel ou encore Johnny Hallyday.



La 32e édition du Télévie est par ailleurs parrainée par l'acteur et chanteur espagnol Agustín Galiana, qui s'attèlera à "ramener le soleil sur le plateau et à donner un peu de bonne humeur et de joie de vivre" aux malades et à leurs proches. Parmi les invités, plusieurs artistes participent à l'opération dont Adamo, Loïc Nottet, Kendji Girac, et, à distance, Julien Doré et Carla Bruni.

L'an dernier, la campagne avait permis de récolter 13,3 millions d'euros. Plus de 198 millions d'euros ont été récoltés depuis 1989.

COMMENT FAIRE UN DON ?

1. Via internet

Dès maintenant.

Allez sur TELEVIE.BE et cliquez sur le bouton "Faire un don".

2. Directement par virement bancaire

Dès maintenant.

IBAN : BE44 0000 0001 4245

Vous inscrivez dans la case Communication: "don télévie 2020"

3. Par téléphone

À partir de vendredi 19 heures.



- Au 0800/98 800

- Par SMS au numéro 8000.