Télévie: "Les chercheurs ont 180 secondes pour présenter les résultats de leurs travaux"

Sébastien Prophète nous explique la réunion qui a eu lieu ce lundi à Gembloux. 200 scientifiques, venant de toutes les universités francophones, et liés au Télévie, se sont rencontrés pour parler de leurs projets.

Le but de cette rencontre est que les chercheurs sortent de leur laboratoire et qu'ils puissent se rencontrer, discuter et échanger. C'est l'objectif principal de ces rendez-vous qui se tiennent chaque année depuis plus de 20 ans. La particularité de cette édition est que les chercheurs ont 180 secondes pour présenter les résultats de leurs travaux. Ils partagent leur savoir pour que chacun puisse s'en inspirer pour d'autres recherches. Parfois, de nouveaux projets naissent aussi de ces rencontres. En fédération Wallonie Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg, il y a 203 chercheurs financés par le Télévie qui sont en train de mener des recherches dans la lutte contre le cancer, nous explique Sébastien Prophète.