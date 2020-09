Typh Barrow au Télévie: "Une de mes meilleures amies a été atteinte de la leucémie très jeune" (vidéo)

Typh Barrow se produira ce soir lors de la grande soirée de clôture du Télévie. La chanteuse était présente dans nos studios plus tôt dans la journée. Elle en a profité pour expliquer en quoi il était important de continuer à soutenir la recherche.

C'est une fidèle du Télévie depuis quelques années, Typh Barrow est présente ce week-end pour le Télévie. Pour elle, il est très important de soutenir la recherche dans la lutte contre le cancer. "Je crois que c'est une cause qui est importante pour tout le monde. C'est une cause qui nous touche tous, de près ou de loin. En l'occurrence, j'ai une de mes meilleures amies qui a été atteinte de la leucémie très jeune et qui a été sauvée grâce aux progrès et aux dons. Evidemment, continuez à vous mobiliser, c'est important. C'est la preuve que c'est important de continuer à lutter."

"Un vrai bonheur de revoir les gens en vrai"

Ce soir, Typh Barrow se produira lors de la grande soirée de clôture. Un événement qui se fait sans public, à cause des mesures sanitaires. "Ici, c'est un plateau TV donc c'est encore différent. On est donc davantage concentré sur sa prestation, sur les caméras et puis surtout, sur la cause pour laquelle on est là. Peu importe les circonstances, on est évidemment super heureux de pouvoir jouer ce soir pour cette cause. Pour les concerts, c'est une autre histoire évidemment."

Le week-end dernier, l'artiste s'est produite à l'Inc'Rock Festival, dans le Brabant wallon. Même s'il y avait moins de spectateurs, elle était heureuse de les retrouver. "C'est un public. Enfin, on revoit les gens en vrai, on peut partager avec eux. Que ce soit 200 ou 2.000 personnes, ça reste un public. On peut enfin revoir les gens en vrai après avoir essayé de garder un lien via les réseaux sociaux pendant plusieurs mois. C'était un vrai bonheur."

COMMENT FAIRE UN DON ?

1. Via internet

Dès maintenant.

Allez sur TELEVIE.BE et cliquez sur le bouton "Faire un don".

2. Directement par virement bancaire

Dès maintenant.

IBAN : BE44 0000 0001 4245

Vous inscrivez dans la case Communication: "don télévie 2020"

3. Par téléphone

À partir de vendredi 19 heures.

- Au 0800/98 800

- Par SMS au numéro 8000.