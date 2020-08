Un été 100% belge: la fréquentation a doublé chez Anne qui tient une maison d'hôtes dans le Hainaut

Durant cet été, nous publions une série de reportages sur des vacances 100% belges. En Wallonie, les chambres d'hôtes font le plein. Direction Labuissière dans le Hainaut dans l'établissement d'Anne et Jean Louis. Chez eux, la fréquentation a doublé cet été.

Partons à la découverte des chambres d’hôtes du pays. Anne et Jean-Louis ont ouvert leur maison il y a 2 ans et vivent un été exceptionnel. La fréquentation a doublé cet été.

Les hôtes du jour sont une famille qui habite à seulement 50 kilomètres, à Hérinnes. Au menu du petit déjeuner, pancakes aux pommes, confitures faite maison, jus, cafés. Anne est la maîtresse de maison: "J'aime cuisiner et en plus j'aime faire plaisir aux gens. J'ai toujours aimé les contacts avec les gens. C'est pour ça que je fais ces chambres d'hôtes, ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas ça qui va ramener beaucoup d'argent à la maison. Ça permet de l'entretenir. On voit des gens de partout. Avec le Covid, on a des Belges, des Belges, des Belges!"

C'est un coup de cœur pour la région

L'une des hôtes témoigne: "C'est la deuxième fois qu'on vient et on s'est dit c'est vraiment un endroit où on veut revenir tellement les propriétaires sont charmants. C'est devenu un peu notre famille, oui." Soudain, Jean-Louis invite ses hôtes à une initiation. Les curiosités de Jean-Louis: les photographies microscopiques en trois dimensions. Les hôtes sont intrigués, mais ravis.

Au bout du jardin, la Sambre. C'est ce qui plaît le plus à Philippe, l'hôte du jour. "C'est un coup de cœur pour la région, pour la rivière mais aussi tout ce qui entoure les anciennes écluses qui sont très charmantes ici. C'est un charme particulier. Niveau tourisme, nous sommes très à l'aise", explique-t-il.

S'émerveiller au fil de l'eau et au fil du temps qui passe, la combinaison gagnante pour la région.