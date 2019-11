A Wall Street, les indices Nasdaq et S&P 500 atteignent des records

Un courtier sur New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street, où les indices Nasdaq et S&P 500 ont grimpé à un recordJohannes EISELE

La Bourse de New York a emmené les indices Nasdaq et S&P 500 à des niveaux inédits vendredi, à la faveur de statistiques meilleures que prévu aux Etats-Unis comme en Chine et d'apparentes avancées dans les négociations commerciales entre les deux pays.

A forte coloration technologique, le Nasdaq s'est apprécié de 1,13%, à 8.386,40 points. L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grands groupes de Wall Street, a gagné 0,97%, à 3.066,91 points. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average a, lui, gagné 1,11% pour clôturer à 27.347,36 points.

Les indices ont été portés vendredi par "les chiffres du rapport sur l'emploi américain, meilleurs que prévu" et par "les progrès visiblement effectués entre la Chine et les Etats-Unis", selon Tom Cahill de Ventura Wealth Management

Le taux de chômage aux Etats-Unis en octobre est légèrement remonté à 3,6% contre 3,5% le mois d'avant, en partie à cause de la longue grève chez le constructeur automobile General Motors. Mais les créations d'emplois sont restées solides: l'économie américaine a créé 128.000 emplois en octobre, soit un peu plus que prévu. Les chiffres d'août et de septembre ont en outre été révisés en hausse de 95.000.

Les marchés financiers avaient déjà été revigorés plus tôt dans la journée par un indicateur indépendant montrant un rebond inattendu de l'activité manufacturière en Chine, à son plus haut niveau depuis février 2017.

La diffusion en cours de séance d'un indice montrant que l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis se contractait encore, mais moins qu'en septembre quand il avait atteint son plus bas niveau depuis 2009, n'a pas freiné l'enthousiasme des investisseurs.

- Google achète Fitbit -

Le ton était par ailleurs à l'optimisme vendredi sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui doivent permettre de mettre fin au conflit opposant les deux premières économies du monde.

Selon Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump, les discussions sur un accord partiel dit de "phase 1" ont "fait énormément de progrès, mais ne sont pas bouclées". Un porte-parole du ministère chinois a évoqué de son côté des "discussions sérieuses et constructives" après une conversation téléphonique vendredi entre les principaux protagonistes de la négociation: Liu He, vice-Premier ministre chinois, Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce (USTR) et Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor.

Sur le marché obligataire, le rendement sur le taux à 10 ans de la dette américaine remontait légèrement, à 1,716% vers 20H15 GMT contre 1,691% jeudi à la clôture. Cela signale que cet actif considéré comme une valeur sûre est un peu moins prisé.

Pour M. Cahill, le fait marquant de la semaine reste toutefois les commentaires de la banque centrale américaine, qui a suggéré mercredi que l'institution allait faire une pause après avoir abaissé ses taux pour la troisième fois cette année. "Le marché semble avoir accueilli ce positionnement sans trop d'inquiétudes", a-t-il noté.

Sur la semaine, le Dow Jones s'est apprécié de 1,4%, le Nasdaq de 1,7% et le S&P 500 de 1,5%.

Les résultats trimestriels continuent par ailleurs à tomber, avec des performances contrastées.

La major pétrolière ExxonMobil (+3,0%) a annoncé vendredi une réduction de moitié de son bénéfice net au troisième trimestre, à 3,17 milliards de dollars, invoquant les bas prix du pétrole, les faibles marges dans la chimie et une hausse de ses dépenses liées aux investissements. Le groupe a néanmoins vu son bénéfice ajusté par action dépasser les attentes des analystes.

Son concurrent Chevron a aussi pâti des bas prix du brut et accusé une baisse de 36% de son bénéfice net. Son titre a néanmoins grappillé 0,06%.

Le groupe de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive (-2,61%) a fait part d'un bénéfice légèrement supérieur aux attentes mais d'un chiffre d'affaires décevant, affecté entre autres par les taux de change.

L'application de partage de photos Pinterest a plongé de 17,02% après la publication de ses résultats trimestriels.

Dans le secteur pharmaceutique, Amgen s'est apprécié de 2,20% après avoir annoncé acheter, pour 2,7 milliards de dollars, 20,5% des parts du groupe sino-américain BeiGene, qui va commercialiser trois médicaments d'Amgen en Chine.

Alphabet, la maison mère de Google, est monté de 1,08% après avoir annoncé l'acquisition de Fitbit (+15,53%), un des leaders mondiaux des objets connectés spécialisés dans le fitness, pour quelque 2,1 milliards de dollars.