BNP Paribas Fortis va supprimer 267 agences: 2.200 emplois menacés

BNP Paribas Fortis va supprimer 267 de ses 678 agences d'ici 2021, a annoncé vendredi la banque. Ce qui coûtera pas moins de 2.200 emplois.

La direction de BNP Paribas Fortis a annoncé aux syndicats vendredi, à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la suppression de 2.600 à 2.800 emplois d'ici 2021. BNP Paribas Fortis supprimerait 267 de ses 678 agences d'ici 2021. La banque prévoit quelque 1.600 départs volontaires, plus de 1.000 plans d'accompagnements sociaux mais également l'engagement de 600 personnes en trois ans, a précisé Frédéric Van Engeland, représentant de la CNE, à l'agence Belga. Aucun licenciement sec n'est donc prévu.



Cette annonce ne constitue pas une surprise pour les syndicats qui négocient depuis septembre dernier sur les moyens sociaux pour les départs des travailleurs. "La direction a annoncé ce vendredi le nombre d'agences qui vont fermer les trois prochaines années car, d'après elle, il y a de moins en moins de clients dans les enseignes physiques, puisqu'ils utilisent davantage les canaux digitaux", ajoute le représentant syndical. "Certains villages sont désertés, c'est une catastrophe pour pas mal de gens."

Au total, environ 2.600 à 2.800 équivalents temps plein seront supprimés mais la banque compte également engager 200 personnes par an d'ici 2021. "Il ne devrait pas y avoir de licenciement sec", poursuit le représentant de la CNE. "C'est ce pour quoi on avait négocié, ce pour quoi nous avons accepté que les gens de BNP travaillent six jours de plus gratuitement par an."



"L'accélération de la transformation digitale des habitudes bancaires de nos clients implique d'importants investissements dans la transformation de notre modèle de distribution. Pour ce faire, nous devons prendre en compte l'évolution exponentielle de la banque digitale et à distance, tout en conservant une présence physique forte sur le marché belge", justifie BNP Paribas Fortis.

En septembre dernier, la direction avait annoncé que 1.000 emplois étaient menacés: