Bourse de Bruxelles - Un Bel 20 légèrement freiné par le coupon de Solvay

(Belga) La tendance restait positive lundi pour le Bel 20 et ses voisins européens alors que Wall Street ouvrait en forte hausse après l'accord intervenu entre la Chine et les Etats-Unis. Notre indice vedette restait toutefois légèrement à la traîne, ne gagnant que 0,36 pc à 3.904,98 points, freiné par le détachement de coupon intervenu en Solvay (116,75), titre affiché en baisse de 1,10 pc pour une hausse de 0,78 pc si on tenait compte de la soustraction du dividende.

UCB (66,00) gagnait également 0,76 pc alors que Galapagos (85,96) emmenait les hausses en bondissant de 4,12 pc. Umicore (49,32) s'appréciait de 0,82 pc tandis que Nyrstar (5,15) reperdait par ailleurs 1,53 pc. KBC (70,84) gagnait de justesse 0,17 pc, rejoignant Ageas (45,56) et ING (13,28) qui valaient 1,24 et 0,41 pc de plus que vendredi. AB InBev (80,20) et Colruyt (48,18) étaient positives de 0,21 et 0,48 pc, Ahold Delhaize (19,70) progressant par ailleurs de 1,22 pc. Proximus (22,85) restait négative de 0,78 pc, Telenet (47,28) et Orange Belgium (16,48) confirmant par contre des gains de 0,77 et 0,12 pc. Bekaert (33,16) et Aperam (41,23) étaient repassées de 0,66 et 0,27 pc dans le rouge à l'instar d'Ontex (22,68) finalement en baisse de 0,70 pc. Bpost (15,75) remontait de 0,45 pc tandis qu'Ackermans (154,50) et GBL (94,02) gagnaient 0,72 et 0,51 pc. Hors indice, Mithra (37,45) s'était mise en évidence en s'envolant de plus de 25 pc en séance avant de conclure sur un gain de 21,2 pc qui s'ajoutait aux 32,3 pc engrangés depuis le début du mois. Celyad (24,42) et Bone Therapeutics (9,49) bondissaient de même de 3,9 et 3,7 pc, MDXHealth (3,89) et arGEN-X (82,30) gagnant 3,6 et 2,5 pc. Melexis (87,05) s'appréciait de 1,8 pc, Hamon (0,52) et Balta (5,76) récupérant 2 et 1 pc. CFE (108,00) perdait enfin 1,4 pc tandis que Brederode (52,90) était affichée "ex-coupon". AB InBev était en tête au rang des échanges avec 735.161 titres traités pour quelque 59 millions d'euros à peine, devant Ageas (733.854 titres et 33 millions) et KBC (294.701 titres et 21 millions). Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1756 USD, contre 1,1741 dans la matinée et 1,1764 vendredi. L'once d'or prenait 0,50 dollar à 1.290,20 dollars et le lingot se négociait autour de 35.285 euros, en progrès de 40 euros. (Belga)