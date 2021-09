Climat - Paul Magnette veut "la gratuité totale" des transports en commun, dont la SNCB

(Belga) Le président du PS Paul Magnette plaide samedi, dans Le Soir, pour la "gratuité totale" des transports en commun. Cela concernerait donc également la SNCB.

Pour lui, il faut "un électrochoc" dans la crise climatique, qui passera par des investissements d'ampleur et la gratuité des transports en commun. Paul Magnette souhaite "la gratuité totale des transports en commun, donc aussi pour la SNCB. C'est la prochaine étape", explique-t-il. En Wallonie, le prix des abonnements pour le TEC a été abaissé de 70%. "Un abonnement à 1 euro par mois par personne n'est pas un obstacle majeur. Et c'est une économie substantielle pour les familles. Oui, cela a un coût: 100 millions en Wallonie, 200 millions à Bruxelles pour les jeunes en dessous de 24 ans. Maintenant, on veut faire la même chose pour les plus de 65 ans", poursuit-il La gratuité à la SNCB coûterait 700 millions d'euros par an, soit le montant que rapporte la billetterie à l'entreprise ferroviaire. "Ce n'est pas grand-chose, on peut facilement les trouver. La taxe de 0,15% sur les comptes-titres rapporte 500 millions par an. En portant le taux à 0,5%, on a largement les moyens nécessaires. Et si, dans une première étape, on limite aux moins de 24 ans et aux plus de 65 ans, ça ne coûterait que 150 millions. On a besoin de mesures chocs." Pour le président du PS, il faudra retrouver cette mesure dans le plan qui indique concrètement comment la Belgique va réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 et qui devra être présenté lors de la COP26 à Glasgow du 10 au 12 novembre. "La Belgique doit arriver à Glasgow avec les six milliards du plan de relance dont un pourcentage important est consacré à l'environnement. Nous demandons 1,2 milliard en plus pour atteindre une trajectoire d'investissement menant à 3,5% du PIB en 2024." (Belga)