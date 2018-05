Corée du Sud: Décès du CEO de LG Group, Koo Bon-moo

(Belga) Koo Bon-moo, le président de l'entreprise sud-coréenne LG Group, est décédé à l'âge de 73 ans. Sa santé avait décliné ces dernières semaines, et le leader de cette société brassant des milliards avait décidé de faire un pas de côté et de laisser son fils assumer son rôle.

Koo Bon-moo avait entamé sa carrière dans une des trois plus grandes entreprises du pays en 1975. Vingt ans plus tard il a pris la tête de l'entreprise LG jusqu'à cette année. Sous sa direction, le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 30 milliards d'euros en 1995 à 120 milliards d'euros l'an passé. Le dirigeant était marié et père d'un fils. Son capital privé est estimé à 1,5 milliards d' euros. LG est actif sur le marché de l'électronique, des télécoms, de la chimie et des produits ménagers. (Belga)