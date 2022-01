Coronavirus - Philippines: les personnes non vaccinées interdites de transports en commun à Manille

(Belga) Les personnes qui ne se sont pas vaccinées contre le Covid-19 ne sont plus autorisées à emprunter les transports publics à Manille, la capitale des Philippines qui connaît une envolée des contaminations, a indiqué mercredi le département des transports.

Les navetteurs de cette ville tentaculaire de 13 millions d'habitants qui se trouve au niveau 3 d'alerte sur une échelle qui en compte 5 doivent présenter des copies physiques ou numériques de leurs cartes de vaccination et d'identité émises par le gouvernement, a-t-il ajouté. Les personnes dont l'état de santé empêchent une vaccination complète sont exemptées, mais doivent présenter un certificat médical, a encore indiqué le département. Les personnes non vaccinées qui ont besoin d'acheter des biens essentiels ou qui doivent voyager pour des raisons impérieuses sont autorisées à emprunter les transports en commun si elles disposent d'un laissez-passer sanitaire de leurs responsables communautaires ou d'une autre preuve pour justifier leur voyage, a-t-il encore ajouté. Le président Rodrigo Duterte avait ordonné voici peu aux dirigeants communautaires de maintenir les personnes non vaccinées chez elles, sauf pour les déplacements essentiels, et de les arrêter si elles refusaient de suivre les règles des autorités. Plus de 53 millions de personnes, soit plus de 48% de la population totale des Philippines estimée à 110 millions, ont été vaccinées. Le nombre total de cas aux Philippines depuis le début de la pandémie a dépassé les trois millions mardi, lorsque plus de 28. 000 cas supplémentaires de Covid-19 ont été signalés par le ministère de la Santé. Le nombre de morts s'établit à 52.511. (Belga)