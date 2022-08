Décès de Marc Pasteger, directeur des publications et rédacteur en chef du Soir Mag

(Belga) Marc Pasteger, directeur des publications et rédacteur en chef du Soir Mag depuis près de 10 ans, est décédé, annoncent mercredi soir sa famille ainsi que le groupe Rossel.

Agé de 63 ans, Marc Pasteger avait aussi été chroniqueur radio sur Vivacité et Nostalgie et journaliste. Il fut chef du service magazine TV de la DH, conseiller à la direction de AB3 (AB Belgium) et collaborateur de nombreux quotidiens et magazines français et belges, dont Ciné Télé Revue. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages qui traduisent ses talents de conteur d'histoire. (Belga)