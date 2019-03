Du haut de ses 60 ans, Barbie continue son combat pour briser le "plafond des rêves"

(Belga) À l'occasion du 60e anniversaire de la poupée mannequin Barbie, la Fondation Mattel pour l'Enfance rappelle son engagement à briser le plafond des rêves, en sensibilisant la société aux facteurs qui empêchent les petites filles de devenir ce qu'elles veulent être.

Les petites filles ont toutes des rêves plein la tête. Elles se voient ainsi présidente, scientifique, astronaute, philosophe ou encore ingénieure. Mais à partir de cinq ans, elles commencent à douter de leur potentiel. Ce phénomène s'appelle le "plafond des rêves", en référence à la métaphore du "plafond de verre" utilisé pour illustrer les difficultés d'accès des femmes aux postes supérieurs. À l'occasion du 60e anniversaire de Barbie, le fabricant de la célèbre poupée mannequin, Mattel, rappelle que celle-ci avait été créée pour "inspirer le potentiel illimité de chaque fille". Six décennies plus tard, la marque continue donc son combat. "Barbie, dans son engagement à briser le 'Plafond des Rêves', supporte, à travers la Fondation Mattel pour l'Enfance, des associations partageant ses valeurs et ayant pour objectif de permettre aux filles d'être sur un pied d'égalité avec les garçons", indique le fabricant de jouets dans un communiqué. "Pendant 60 ans, Barbie a soutenu les filles, inspiré des générations à croire en elles et leur a montré qu'elles avaient le choix. Avec plus de 200 métiers à son actif, six courses à la présidence et un voyage sur la lune avant même Neil Armstrong, Barbie continue d'évoluer afin de rester une source d'inspiration moderne et pertinente pour tous", relève pour sa part Lisa McKnight, General Manager et Senior Vice President de Barbie. Barbie va ainsi mettre en lumière 20 "femmes d'exception", ayant entre 19 et 85 ans et parlant 14 langues, pour inspirer la prochaine génération. Des professions où les femmes sont encore sous-représentées, telles qu'astronaute, pilote, athlète, journaliste, candidate à la présidence et pompière, seront également mises à l'honneur. En Belgique, Angelique Van Ombergen, chercheuse à l'Université d'Anvers et scientifique à l'Agence Spatiale Européenne, soutient le projet. "L'un des objectifs de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) est d'être une source d'inspiration pour tous les citoyens européens. L'ESA est fière d'être associée à cette initiative qui encourage les filles et les jeunes femmes à poursuivre leurs rêves, quels qu'ils soient", indique-t-elle. Plusieurs événements seront également organisés en Belgique dans ce cadre. Une exposition temporaire Barbie au musée du jouet de Malines sera ainsi accessible à partir du 27 juin. L'Euro Space Center à Transinne (province de Luxembourg) proposera de son côté un jeu concours afin de permettre aux enfants d'expérimenter la vie d'un astronaute. (Belga)