Elon Musk, patron de Tesla, un visionnaire fantasque qui divise Wall Street

Patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, photographié à Washington le 19 juillet 2017, ne fait pas l'unanimité à Wall StreetBrendan Smialowski

Ultra médiatique et vu par certains comme un visionnaire de génie, Elon Musk, qui a transformé avec Tesla la voiture en un bijou technologique et rêve d'envoyer des touristes sur la Lune, est un patron fantasque dont les coups de sang divisent Wall Street.

Habitué des polémiques et des déclarations fracassantes, Elon Musk est depuis jeudi poursuivi par le gendarme américain de la Bourse, la SEC, qui l'accuse d'avoir trompé les investisseurs quand il a évoqué en août un retrait de la Bourse dans un tweet, son moyen de communication préféré.

Alors que plusieurs polémiques récentes avaient poussé certains analystes à s'interroger sur son équilibre mental et sa capacité à diriger Tesla, la SEC souhaite que la justice lui interdise de diriger un groupe coté en Bourse.

Reconnu comme l'un des innovateurs les plus en pointe aux Etats-Unis, M. Musk, 47 ans, né en Afrique du Sud, goûte peu les critiques et n'hésite pas à régler ses comptes sur le réseau social Twitter, qu'il utilise abondamment, à toute heure.

"Ces questions m'emmerdent": il s'était déjà attiré les foudres de Wall Street il y a plusieurs mois en envoyant paître un analyste financier qui l'interrogeait sur les marges bénéficiaires de Tesla après une nouvelle performance décevante du constructeur de véhicules électriques haut de gamme.

"Parfois, Musk semble être son propre ennemi", écrivait récemment l'analyste Gene Munster, de Loup Ventures.

- Cannabis et bonobos -

Tesla n'a gagné de l'argent que sur deux trimestres en 15 ans, ce qui n'empêche pas le groupe de valoir plus cher en Bourse que General Motors, ses dizaines de millions de véhicules produits par an et ses milliards de dollars de bénéfices.

Elon Musk veut tout contrôler et comme le président Donald Trump, dont il emprunte parfois les recettes de communication, il vit mal les articles critiques, entretient des relations difficiles avec la presse et dédaigne en particulier la presse financière, comme le Wall Street Journal.

Alors qu'il accorde peu d'interviews, il a choisi d'en donner deux en deux mois: au New York Times en août, où se révèle son état d'intense fatigue et de stress, "passant du rire aux larmes" au cours de la conversation, selon le quotidien.

Début septembre, au cours d'un entretien déjanté de deux heures, retransmis en direct sur internet, on le voit boire du whisky, brandir un sabre de samouraï ou fumer du cannabis (qui est légal en Californie) tout en évoquant la conquête spatiale, la fin du monde ou... la libido des singes bonobos.

Hors normes, Elon Musk, qui a défini la feuille de route des modes de transport de demain --voitures électriques et véhicules autonomes--, estime être un visionnaire incompris, mais son comportement erratique commence à lasser Wall Street.

Elon Musk a d'ailleurs tenté de limiter les dégâts en s'excusant auprès des analystes ou pour avoir traité de "pédophile" un spéléologue britannique qui avait aidé au sauvetage d'enfants pris au piège dans une grotte en Thaïlande, qui le poursuit en justice.

- La Lune -

Après avoir quitté son pays natal, Elon Musk, qui possède également les nationalités américaine et canadienne, a fait ses études universitaires dans l'Ontario (Canada) puis aux Etats-Unis.

A moins de 25 ans, il crée Zip2, une entreprise de logiciels en ligne et devient millionnaire avant ses 30 ans en la revendant au fabricant d'ordinateurs Compaq en 1999.

Le jeune entrepreneur fonde ensuite X.com, qui sera fusionnée avec PayPal, elle-même rachetée par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Sa fortune est aujourd'hui évaluée par le magazine Forbes à 20,1 milliards de dollars.

Il gère également une fondation consacrée à l'éducation, aux énergies renouvelables et à la santé infantile.

Ce père de six enfants, divorcé trois fois, a accumulé les succès industriels: le système de paiements en ligne Paypal, les voitures Tesla, l'entreprise de panneaux solaires SolarCity, ainsi que SpaceX, qui fabrique des fusées spatiales.

Elon Musk avait annoncé il y a quelques jours le nom du premier touriste que SpaceX enverrait faire le tour de la Lune en 2023. Il a aussi créé The Boring Company, entreprise spécialisée dans le creusement de tunnels.

"Les gens ont tendance à penser que les visionnaires sont fous, mais ils sont parmi les meilleurs entrepreneurs qu'on ait jamais eus: (Walt) Disney, (Steve) Jobs et Musk", affirme Quint Tatro, gérant au fonds Financial, et actionnaire individuel de Tesla.