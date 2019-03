En Pologne, le charbon reste le grand pourvoyeur de smog

Une fumée tantôt jaunâtre, tantôt grise ou noire sort des cheminées à Rybnik, et avec elle des particules fines qui étouffent les habitants de cette ville minière, l'une des plus polluées de Pologne et de l'UE.

En ce début de printemps, les températures sont encore bien froides. Ewa Kempny, la quarantaine passée, charge son vieux poêle avec du charbon pour chauffer sa maison.

"Avec quoi voulez-vous qu'on se chauffe ici ? Le charbon est le combustible le moins cher. Raccorder une maison au gaz ou au chauffage central me coûterait trop cher", dit cette mère de famille alors que la police municipale effectue un contrôle dans sa cave.

L'alerte a été donnée par un habitant inquiet de la couleur de la fumée.

"On vérifie si des déchets n'y sont pas brûlés. Les gens, qu'ils soient riches ou pauvres, brûlent des panneaux de fibres, des emballages Tetra Pak ou des bouteilles en plastique", explique la fonctionnaire Katarzyna Klosok, tout en vérifiant la qualité des cendres et les factures de charbon. "Et cela plus par habitude que par nécessité car ils pourraient bien les faire enlever par la ville".

"Le jour où on aura des salaires comme dans les pays de l'Ouest de l'UE on se chauffera au gaz", clame Jan Kilian, mineur à la retraite, habitant d'une autre maison contrôlée.

"Le bois mal séché est aussi à l'origine du smog", ajoute Katarzyna Klosok. A chaque contrôle elle explique qu'il faudra changer le poêle d'ici à 2021. "En majorité, ils ne répondent à aucune norme. C'est seulement depuis 2018 que l'installation des poêles de 5e et dernière catégorie est interdite".

"Malheureusement le charbon, le principal responsable du smog, n'est pas interdit", déplore Oliwer Palarz, père de deux enfants et militant d'une association environnementaliste, Alarm smogowy.

Le charbon est roi en Pologne, pays qui produit 90% de son énergie avec son "or noir" et ne compte pas s'en séparer si rapidement. Pire, certains de ses déchets très polluants ne sont pas interdits. A Belk, un village voisin, 25 tonnes de charbon fin partent en fumée en un mois d'hiver pour chauffer un ensemble de six immeubles.

"En hiver, le smog m'emprisonne à la maison. Je ne peux pas faire du sport à l'extérieur, faire du jogging, ni du vélo. Mais avant tout je ne peux pas sortir pour promener mes enfants", déplore Oliwer Palarz.

Ses craintes sont justifiées: le smog est à l'origine de 50.000 décès par an dans ce pays de 38 millions habitants.

- Icône rouge -

La ville étant située dans une cuvette naturelle, seul un vent fort du sud peut l'aérer. Et il est rare.

"Des jours comme aujourd'hui on peut les compter sur les doigts de la main en hiver", estime Jacek Szczepanski, responsable du centre municipal de gestion de crise qui surveille la pollution 24h/24.

"Aujourd'hui à 7 heures du matin, le niveau des particules fines PM10 était de 40 mg/m3, la norme étant de 50 mg/m3. Les enfants pourront jouer dans la cour", se réjouit-il.

A l'entrée de l'école primaire n°8, une icône verte souriante informe les enfants de la qualité de l'air. "Les enfants savent qu'une icône rouge leur interdit de sortir, l'orange et la jaune déconseillent les sorties en particulier aux enfants asthmatiques", explique une assistante.

En général, les gens rentrent du travail vers 15h00 et lancent le chauffage. Les pics les plus forts sont alors atteints. Le 4 mars à 1h00 du matin, le niveau de particules fines PM10 était de 735 mg/m3, record du mois.

Le plafond annuel de 35 jours de pollution de l'air fixée par l'UE a été dépassé à Rybnik déjà le 20 février. En moyenne le seuil de 50 mg/m3 est dépassé entre 120 et 130 jours par an, soit tout l'hiver.

- Diesel -

Lassé par l'inaction de sa municipalité, Oliwer Palarz fut le premier en Pologne à porter plainte contre l'Etat, invoquant une atteinte aux droits de la personne humaine, et estimant que l'Etat devrait lui garantir la possibilité de vivre dans un environnement sain.

En première instance, la juge a estimé que rien ne le retenait à Rybnik et qu'il "pouvait déménager". "Il faudrait alors que toute la ville déménage", dit le plaignant, qui attend un procès en appel et espère toujours réveiller les consciences.

A Varsovie, une actrice a suivi son exemple et a gagné son procès contre l'Etat, une première en Pologne.

Si à Rybnik, les polluants viennent du charbon, à Varsovie et dans les grandes villes ce sont les moteurs diesel qui produisent le plus de smog.

La Pologne devient malheureusement un sanctuaire des voitures diesel, bannis par de nombreuses villes allemandes. Sur un million de voitures d'occasion importées en 2018, la moitié roulaient au gasoil.