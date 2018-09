Énergie: le gouvernement présentera sa feuille de route fin octobre, selon Rugy

Le gouvernement sera en mesure de présenter sa feuille de route énergétique "à la fin du mois d'octobre", a indiqué mercredi le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.

Évoquant sur France Inter la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il a annoncé que "nous serons en mesure de la présenter à la fin du mois d'octobre".

Elle précisera "la part de chaque énergie, le développement des énergies renouvelables que nous voulons faire", a-t-il souligné, alors qu'il était interrogé sur la part du nucléaire dans la production d'électricité.

La France, qui veut réduire sa dépendance à l'atome, est en pleine élaboration de la PPE pour les années 2019-2023 et 2024-2028. Le gouvernement devait initialement en présenter une première version cet été.

La question du nucléaire -et des fermetures de réacteurs- est la plus épineuse du débat. Seule la fermeture de la centrale de Fessenheim a été pour l'instant décidée.

Interrogé sur le projet "Cigéo" d'enfouissement en profondeur des déchets nucléaires à Bure (Meuse), François de Rugy a également affirmé que "cela fera partie des sujets évidemment liés aussi à la programmation pluriannuelle de l'énergie".

"Même si on arrêtait le nucléaire demain matin - ce que personne ne propose et ce que tout le monde sait impossible à faire - même dans 10 ans, même dans 30 ans, on aurait de toute façon à gérer l'héritage des déchets nucléaires qui existent depuis qu'on produit de l'électricité avec des centrales nucléaires en France, c'est à dire depuis plus de 50 ans", a-t-il observé.

Par ailleurs, François de Rugy a estimé qu'EDF "est une grande entreprise qui sait faire entendre ses intérêts à tous les niveaux" mais qui est "comme d'autres entreprises publiques là pour mettre en œuvre la politique votée par le Parlement..."

"EDF est une grande entreprise qui a des moyens, des moyens par exemple pour faire de la reconversion de salariés, pour faire du reclassement, c'est une entreprise qui a des moyens - et qui le fait déjà - pour développer les énergies renouvelables", a poursuivi le successeur de Nicolas Hulot.

Évoquant les grands projets éoliens en mer, il a aussi jugé que "c'est cela vers quoi EDF doit se tourner".