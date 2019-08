Euro d'athlétisme par équipe: les Bleus moins saignants, la Pologne souveraine

Après un samedi flamboyant, l'équipe de France est rentrée dans le rang dimanche à l'image de son leader Renaud Lavillenie, mais a conservé de justesse sa place sur le podium (3e) des Championnats d'Europe par équipes de Bydgoszcz (Pologne).

Avec une équipe quasiment au complet, alors que plusieurs stars européennes n'étaient pas au rendez-vous, la Pologne a régné à domicile avec 345 points, devant l'Allemagne (317,5) et la France (316,5).

Le suspense pour la 3e place est resté entier jusqu'à la dernière course, le relais 4x400 m hommes: le relais bleu s'est fait doubler par l'Italie au finish mais a conservé un demi-point d'avance sur les Transalpins à l'issue des 40 épreuves du weekend ! Les Bleus sont 3e pour la troisième édition consécutive.

- "Le vent, c'était la merde" -

Après la désillusion de samedi soir et la disqualification du relais 4x100 m hommes, l'équipe de France est restée bien placée sans briller, dans la foulée de son leader, le recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie, seulement 3e de son concours avec un saut à 5,71 m.

"Le vent, c'était la merde, il était très instable, entre rafales et quasi rien. Je suis satisfait d'avoir été capable de rapporter 10 points, je me voyais vraiment en difficulté à un moment donné", a-t-il réagi en zone mixte, après avoir été dominé par le favori polonais Piotr Lisek (5,81 m).

Frustré par une rafale, Lavillenie a même jeté sa perche derrière le tapis en pleine course d'élan à son premier essai à 5,71 m.

"C'est un petit geste d'énervement qui n'a pas sa place sur le stade mais on ne contrôle pas tout quand on se donne à fond. Je me suis excusé, je n'ai pas à faire ça."

Revenu seulement mi-juin à la compétition à cause d'une tendinite, Renaud Lavillenie est légèrement freiné dans sa progression alors qu'il avait passé 5,85 m aux Championnats de France de Saint-Etienne le 28 juillet. Le champion olympique 2012 vise cet été le titre de champion du monde, le seul qui manque à son palmarès, qui sera décerné à Doha (27 septembre - 6 octobre).

Souverain pendant une dizaine d'années, il est désormais dans la peau de l'outsider face à plusieurs athlètes qui ont déjà sauté 6 m et plus cette saison (le Polonais Piotr Lisek, le Suédois Armand Duplantis, le tenant du titre américain Sam Kendricks).

"Je ne sens pas les choses comme ça. Avant d’être le chasseur je veux me retrouver moi-même (...) et je retourne la question: eux, qu'est-ce que ça leur fait de passer de chasseur à chassé?", a-t-il asséné.

- Lesueur-Aymonin à Doha -

Plusieurs Français espéraient se servir de la piste bleue de Bydgoszcz comme d'un tremplin pour les Mondiaux. Après Ludvy Vaillant (400 m haies) et Alexie Alaïs (javelot) samedi, seule Eloyse Lesueur-Aymonin a réussi son pari dimanche en terminant 3e du saut en longueur avec 6,72 m, soit exactement la performance demandée pour Doha.

Le Directeur technique national Patrice Gergès doit annoncer sa sélection mardi, qui sera complétée fin août après le meeting de Ligue de diamant de Paris (24 août).

Dans une température chaude (environ 27 degrés), Alexandra Tavernier a tenu son rang au marteau (72,81 m) pour la seule victoire française de la journée, alors que Pascal Martinot-Lagarde a buté sur l'Espagnol Daniel Ortega sur le 110 m haies (2e en 13.46).

A domicile la Pologne s'est baladée notamment grâce à ses stars Adam Kczszot (800 m) ou Piotr Lisek. La grosse performance du week-end est venue de l'Allemande Malaika Mihambo, la meilleure sauteuse en longueur du monde avec un saut à 7,11 m légèrement trop venté (+2,2 m/s).

Avec la victoire du pays hôte, c'est la première fois qu'une autre nation que l'Allemagne ou la Russie remporte les Championnats d'Europe par équipes, compétition née en 2009 en héritage de la Coupe d'Europe des nations.

Cinq pays sont relégués en 2e division (Suisse, Finlande, Grèce, Suède, République tchèque) alors que seul le Portugal est promu pour que la prochaine édition se dispute à huit pays au lieu de douze.