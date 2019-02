Fed Cup: retour gagnant pour Garcia, les Bleues bien lancées

Scénario idéal. Les retrouvailles de Caroline Garcia avec l'équipe de France de Fed Cup après deux ans d'absence se sont parfaitement déroulées samedi face à la Belgique, la N.1 française offrant le premier point aux Bleues pour fêter son come-back.

Le chemin est encore long pour les Bleues. Et les week-ends de Fed Cup regorgent de scénarios improbables. S'il faut attendre le résultat du match entre Alizé Cornet et Elise Mertens pour juger de la qualité de ce premier jour, d'ores et déjà, Julien Benneteau, le nouveau capitaine d'une équipe de France minée par ses querelles depuis deux ans et la mise en retrait de Caroline Garcia, peut se réjouir.

Son choix de faire revenir la Lyonnaise dans le groupe a payé dès le premier simple face aux Belges. Sur le papier, ce match n'avait rien d'une montagne pour Garcia face à la 50e mondiale. Mais la Française, 19e mondiale, jouait seulement sa deuxième top 50 de la saison, et n'avait jusqu'ici pas encore remporté le moindre match face à une joueuse de ce calibre.

Accrochée, bien gênée par le service d'Alison Van Uytvanck, Caroline Garcia, malgré une belle collection de fautes directes, a eu le mérite de ne jamais se désunir et de ne pas s'affoler après la perte du deuxième set. La Belge s'est elle en revanche totalement affaissée dans le 3e set, facilitant la tâche de Garcia. Une victoire en trois sets (7-6 (2), 4-6, 6-2) qui signe le meilleur résultat de la saison pour la Française.

Alors soulagée? "Ce n'est pas le terme que j'emploierais", a-t-elle répondu, évoquant un "match accroché contre une joueuse qui a des qualités, qui a été mieux classée".

- Les "frissons" de la Marseillaise -

Mais Garcia n'avait jusqu'ici engrangé que deux victoires à l'Open d'Australie face à deux joueuses classées au-delà de la 200e place. Elle avait aussi trois défaites au compteur face à des joueuses toutes moins bien classées qu'elle. Pour donner une idée de l'état de forme de la Française, il faut se rappeler qu'il y a un peu plus de dix jours, elle perdait en Thaïlande au premier tour en deux sets face à une joueuse classée au-delà du top 100.

Elle n'a donc pas raté ses retrouvailles avec la Fed Cup, reconnaissant avoir ressenti "un peu de stress, un peu de tension" avant d'entrer sur le court. "Mais c'était la même que la dernière fois où je suis rentrée en Fed Cup. Il n'y avait rien de différent, rien de plus. Ce n'était pas multiplié par rapport à mon absence de deux dernières années". La dernière fois où elle avait enfilé le maillot bleu remontait à novembre 2016 lors de la finale de Fed Cup perdue face aux Tchèques.

"C'est toujours agréable de rentrer sur le terrain, ça donne des frissons la Marseillaise. (...) J'étais très contente de retrouver cette ambiance-là. J'ai toujours dit que je reviendrais et que je la retrouverais", a-t-elle rappelé.

Côté ambiance, à la fin de la rencontre, les félicitations d'usage de ses coéquipières semblent confirmer que le psychodrame qu'ont connu les Bleues a été mis de côté.

Quant aux premiers pas de Julien Benneteau sur la chaise, aucun faux pas selon la principale intéressée.

"Apparemment ça a bien marché (rires). Il a été efficace. (...) Julien a essayé de prendre des infos par rapport à moi, à mon papa, ce dont j'ai besoin quand ça ne va pas. Il a été très positif avec des choses simples." Jusqu'ici tout va bien.