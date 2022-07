Festival de commandes pour Boeing au salon de Farnborough

L'avionneur américain Boeing accumulait les commandes commerciales mardi, au deuxième jour d'un salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni) toujours écrasé par la chaleur, son rival européen Airbus se faisant plus discret.

Après une première journée déjà riche en annonces, Boeing a poursuivi sur sa lancée avec la signature d'un accord avec le fonds américain 777 Partners pour une commande ferme de 30 Boeing 737 MAX-8 (3,6 milliards de dollars au prix catalogue) et une option pour 36 modèles supplémentaires de la même famille (4,4 milliards de dollars).

777 Partners a prévu de mettre les 30 appareils achetés, d'une variante densifiée du MAX 8, à disposition de ses compagnies à bas coût, le transporteur canadien Flair Airlines et le transporteur australien Bonza Aviation, dont les premiers vols commerciaux doivent avoir lieu cette année.

Cette commande est une bonne nouvelle de plus pour Boeing, qui cherche à rassurer sur le MAX, son avion vedette cloué au sol entre mars 2019 et décembre 2020 après deux accidents mortels rapprochés et soumis depuis à des normes réglementaires beaucoup plus strictes.

Dès lundi, le géant américain avait sécurisé une grosse commande de Delta (100 737 MAX 10, option pour 30 achats supplémentaires) et confirmé une commande de la holding de la compagnie japonaise ANA (20 MAX 8, option pour 10 achats supplémentaires).

Aviation Capital Group, une filiale du groupe japonais Tokyo Century Corporation, a également annoncé mardi ajouter 12 MAX 8 à son catalogue, un contrat qui figurait déjà dans le carnet de commandes de Boeing sans que le nom de l'acquéreur n'ait été dévoilé.

Du côté des gros porteurs, la société irlandaise de location d'avions AerCap s'est engagée à acheter cinq appareils de la famille 787 Dreamliner, un modèle qui n'a pas été livré depuis mai 2021.

Les appareils commandés sont la version 787-9, d'une capacité de 296 passagers. Au prix catalogue, jamais appliqué dans la réalité, le contrat pèse 1,5 milliard de dollars.

La plupart des livraisons de ce modèle sont interrompues depuis que des vices de fabrication ont été découverts à l'été 2020, mais des dirigeants de Boeing ont laissé entendre qu'un retour à la normale était proche sans pour autant s'avancer sur une date précise.

"Quand nous reprendrons les livraisons, nous étudierons les besoins des différentes compagnies et le calendrier selon lequel elles aimeraient recevoir leurs avions", a indiqué mardi Ihssane Mounir, vice-président des ventes commerciales et du marketing de Boeing.

"Nos contrats nous permettent d'avoir une certaine flexibilité", a-t-il ajouté.

- Airbus timide -

Airbus se montre, lui, plus timide. Le constructeur européen a engrangé mardi une commande de 12 avions A220 de Delta, portant la flotte de ce petit monocouloir destiné à des liaisons intérieures à 107 appareils pour la compagnie américaine.

Ce contrat a une valeur de près d'1,1 milliard de dollars, selon le dernier prix catalogue communiqué par Airbus.

Les appareils, des A220-300 d'une capacité de 130 sièges, seront livrés à partir de 2026.

Le salon de Farnborough est pour Boeing l'occasion de combler une partie de son retard sur son principal rival. Fin juin, le groupe américain totalisait en effet 286 commandes depuis le début de l'année, quand Airbus en comptait 365, sans inclure une commande groupée de quatre compagnies chinoises début juillet pour 292 A321.

Derrière les deux mastodontes, l'avionneur brésilien Embraer tente de se frayer un chemin. Il a dévoilé mardi un contrat d'une valeur totale de 1,1 milliard de dollars au prix catalogue avec Alaska Air Group, qui va lui commander 8 modèles du moyen-courrier E175 et a placé une option pour 13 appareils supplémentaires.

Les avions seront livrés à partir de 2023 et utilisés par la compagnie régionale Horizon Air, qui opère en Amérique du Nord.

L'aérodrome de Farnborough, où sont exposés plusieurs modèles issus de l'aviation civile et militaire, continuait par ailleurs d'être terrassé par la canicule qui s'abat sur l'ensemble du Royaume-Uni. La température est montée jusqu'à 37 degrés mardi dans cette ville située au sud-ouest de Londres.