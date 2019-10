France: le trafic des trains à nouveau perturbé samedi

(Belga) Comme vendredi, le trafic des trains de la société de chemins de fer française SNCF va rester très perturbé samedi, au premier jour des vacances scolaires en France. Direction et syndicats n'ont pas trouvé de compromis pouvant inciter les conducteurs et contrôleurs à lever leur droit de retrait, exercé après un accident qui a fait plusieurs blessés mercredi, dont un conducteur de train.

Après cinq heures de discussions, les deux parties se sont séparées sans accord et devraient se voir dans le "courant de la semaine prochaine", a annoncé la direction à l'AFP. D'ici là, elle appelle les conducteurs et contrôleurs à "reprendre au plus vite le travail car ils sont en situation irrégulière", assure-t-elle. Côté trafic, "la situation sera très sensiblement identique" à celle de vendredi, où le réseau a été très perturbé. Les TGV seront aussi légèrement affectés dans la région Sud-Est (Lyon, Marseille, Nice, Montpellier) et Atlantique-Ouest (Rennes, Nantes, Bordeaux), avec 9 trains sur 10. Le trafic sera normal dans le Nord et l'Est. Cet arrêt de travail fait suite à un accident survenu mercredi soir: un train reliant Charleville-Mézières à Reims a percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau à Saint-Pierre-sur-Vence (Ardennes). La préfecture des Ardennes indique qu'il y a eu "onze blessés", dont certains ont été hospitalisés. Les syndicats dénoncent un mode d'exploitation des trains qui permet de faire circuler des trains sans contrôleur. Le conducteur du train, blessé, a lui-même dû porter secours aux victimes, car il était le seul responsable à bord, déplorent-ils. (Belga)