Immoweb lance une plateforme d'estimation de biens immobiliers

(Belga) Immoweb, site internet qui propose des biens à louer ou à vendre, lance sa plateforme gratuite d'estimation de biens immobiliers, annonce-t-il lundi dans un communiqué.

La fin du printemps arrive, ce qui marque "le retour des recherches immobilières plus actives chez les Belges", à en croire Immoweb. Le moment idéal donc pour le site pour lancer son nouvel outil: une plateforme d'estimation de biens immobiliers. Selon la Banque nationale de Belgique, l'immobilier représente en moyenne 86,3% des actifs d'un ménage belge, pointe le site. Il importe dès lors de connaître la valeur de son appartement, de sa maison ou encore de sa villa. L'utilisateur encode une série de paramètres comme l'adresse ou la superficie. L'outil recourt ensuite à l'intelligence artificielle et au "principe de machine learning" afin de déterminer comment toutes ces caractéristiques s'influencent mutuellement. La plateforme, qui se veut complémentaire aux agents immobiliers, a été développée à partir de la base de données Immoweb, "en particulier les 300.000 biens les plus récemment placés" sur le site internet. (Belga)