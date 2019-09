Intérêt croissant pour l'écologie, les Français prêts à changer

Près des trois quarts des Français disent s'intéresser davantage aux enjeux écologiques et une moitié seraient prêts à "ne plus utiliser de véhicules individuels", selon un sondagePhilippe LOPEZ

Près des trois quarts des Français disent s'intéresser davantage aux enjeux écologiques et une moitié seraient prêts à "ne plus utiliser de véhicules individuels", selon un sondage Harris Interactive lundi pour RTL et M6.

72% des sondés assurent s'être "davantage intéressé aux enjeux d'écologie et avoir modifié leurs comportements dans ce sens", chiffre qui monte à 89% dans la tranche 18-24 ans, en pointe dans les mobilisations sur les questions de réchauffement climatique.

Pour autant, 69% des sondés se disent globalement "pessimiste pour l'avenir de la planète", mais avec de fortes différences selon l'âge, 59% des 18-24 ans se disant "optimiste" pour seulement 23% des 65 ans et plus.

Sur les changements de comportement, 53% affirment être prêts à "ne plus utiliser de véhicules individuels" et 65% à "ne plus prendre l'avion", 82% à "consommer moins de viande", 95% à "se passer des objets en plastique à usage unique" et 97% à "trier leurs déchets".

Après le score record d'EELV aux élections européennes, cette montée des préoccupations écolos devrait trouver une nouvelle traduction aux municipales, confirme l'enquête. La "préservation de l'environnement" arrive ainsi en deuxième position des thématiques "qui vont le plus compter dans votre vote", avec 36% (à égalité avec la sécurité mais plus souvent placé en première position), juste derrière les impôts locaux, à 39%.

Sondage réalisé en ligne les 28 et 29 août auprès d'un échantillon représentatif de 1.066 personnes selon la méthode des quotas.