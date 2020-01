Iran: écoles fermées et vols perturbés par d'importantes chutes de neige

(Belga) D'importantes chutes de neige ont recouvert de blanc les rues de Téhéran dimanche, perturbant fortement la circulation et entraînant des retards de vols et la fermeture d'écoles, ont indiqué les autorités de la capitale iranienne.

Selon les correspondants de l'AFP, la neige a commencé à tomber tôt le matin et a perturbé la circulation sur certaines des principales autoroutes de la ville. "Nous savions qu'il neigerait à partir de la nuit dernière et cela affecte naturellement la circulation", a déclaré le chef de la police de la circulation de Téhéran Mohammadreza Mehmandar à la télévision d'Etat. "Sur certaines autoroutes dans le nord (de Téhéran) il y avait un peu de glace... et des accidents se sont produits mais les secours ont été rapides", a-t-il ajouté. Les écoles de tous les quartiers de la ville de Téhéran et de certaines parties de la province ont été fermées en raison de ces fortes chutes de neige. La neige a entraîné d'importants retards sur les vols à destination et en provenance de l'aéroport international Mehrabad de Téhéran. "Les vols à Mehrabad sont programmés, mais avec des retards dus à l'absence de visibilité appropriée", a déclaré Reza Jafarzadeh, porte-parole de l'autorité iranienne de l'aviation. Mais les vols se déroulent toujours comme prévu à l'aéroport international Imam Khomeiny, a-t-il ajouté. Les chutes de neige devraient se poursuivre jusqu'à lundi à Téhéran et dans d'autres provinces du nord du pays. (Belga)