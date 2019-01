L'Espagne abaisse à 90 km/h la vitesse sur les routes nationales

(Belga) L'Espagne va abaisser mardi la vitesse maximale sur les routes nationales à 90 km/h contre 100 actuellement, afin de réduire le nombre d'accidents, a annoncé lundi le ministère de l'Equipement. La vitesse est sinon limitée à 120 km/h sur les autoroutes.

"La limitation de 90 km/h entre en vigueur demain sur les routes conventionnelles", c'est à dire routes nationales à double sens sans terre-plein central, a annoncé le ministère dans un communiqué. "Le principal objectif de la mesure est de réduire le taux d'accidents", a expliqué le ministère. Ces routes conventionnelles sont celles où l'on compte le plus grand nombre de victimes d'accidents de la route, a ainsi fait valoir le ministère, "autour de 77 à 80% (de l'ensemble des accidents de la route) en moyenne au cours des cinq dernières années". Sur les 1.321 morts sur les routes interurbaines en 2017, 1.013 l'ont été sur des routes "conventionnelles", selon le ministère. En 2018, 877 personnes y ont trouvé la mort. "Beaucoup de ces accidents sont liées à une perte de contrôle due à la vitesse excessive", toujours selon le ministère, qui rappelle qu'en Europe, la tendance majoritaire est de limiter la vitesse à 90 km/h sur ces routes et que certains pays l'ont même fixée à 80 km/h, comme la Suède et les Pays-Bas. En France, la vitesse a été abaissée au 1er juillet à 80 km/h sur 400.000 km de routes secondaires à double sens sans séparateur central. (Belga)