L'Italie donne son feu vert à la ligne à grande vitesse entre Turin et Lyon

L'Italie a fini par donner son feu vert à la construction controversée d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre la France et la péninsule.

La nouvelle ligne, qui nécessitera la construction d'un coûteux tunnel de 60 km sous les Alpes, reliera Turin à Lyon. Elle permettra d'augmenter le trafic de personnes et de marchandises entre le nord de l'Italie, la France, Barcelone et jusqu'au Portugal. Envisagée depuis des années, la construction de cette ligne à grande vitesse a suscité pas mal de remous politiques en Italie ces dernières années. Le gouvernement actuel, constitué des nationalistes de la Ligue et des populistes du mouvement 5 étoiles, était lui aussi divisé, les premiers soutenant le projet, les seconds le rejetant. Finalement, le Premier ministre italien Guiseppe Conte a exprimé cette fin de semaine son soutien au projet ferroviaire controversé, déjà partiellement construit. Vendredi, le gouvernement italien a en effet envoyé un courrier en ce sens aux autorités européennes, selon l'agence de presse italienne Ansa.