La Ligue des Familles refuse la suppression du tarif famille nombreuse

(Belga) La Ligue des Familles a réagi à l'annonce de la SNCB de la suppression du tarif "familles nombreuses" en 2024. L'organisation rappelle dans un communiqué, "que c'est le gouvernement qui a le dernier mot" et appelle "le ministre Gilkinet à préserver cette réduction pour éviter de mettre les parents de trois enfants et plus encore davantage en difficulté".

Le SNCB a annoncé un projet de réduction sur ses tarifs pour toutes les familles avec enfants en 2024. Cette mesure s'insérerait dans le cadre de la simplification des formules tarifaires. La réduction serait une alternative à l'actuelle carte de réduction pour les familles nombreuses, qui, selon la SNCB, disparaîtra en 2024. La compagnie ferroviaire veut donc proposer une alternative en 2024 où toute personne entre 12 et 25 ans pourra bénéficier d'une réduction. La Ligue des Familles a indiqué se réjouir "de l'apparition d'un tarif spécial dont bénéficieront tous les enfants", tout en soulignant que "la communication faite par la SNCB a de quoi laisser dubitatif". "Contrairement aux affirmations de la SNCB, la carte famille nombreuse ne disparaîtra pas en 2024", précise la Ligue des Familles. "Cette carte offre des tarifs réduits au TEC et est reconnue par une série de partenaires." La Ligue déplore par ailleurs que les parents de familles nombreuses ne bénéficieront plus de la réduction à la SNCB. "S'ils ne sont pas dans les conditions pour être bénéficiaires de l'intervention majorée, ils perdront donc totalement leur réduction de 50%." La Ligue pointe également le manque de précision sur la future réduction annoncée. (Belga)