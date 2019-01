Le berger australien, chien préféré des Français en 2018

Le berger australien a été le chien préféré des Français en 2018, détrônant le berger belge qui se contente de la deuxième place devant le "staffie" ou staffordshire bull terrier, a annoncé mercredi la Société centrale canine (SCC).

Parmi les changements marquants du classement des 20 principales races de chiens en France: le berger allemand quitte pour la première fois depuis 1946 le trio de tête, et passe en 5e position.

Avec 12.906 inscriptions au Livre des origines français (LOF), le berger australien, qui en dépit de son nom est une race américaine, se hisse sur la plus haute marche du podium, pour la première fois. 11.729 bergers belges et 10.983 "staffies" ont trouvé un maître l'an dernier.

Le berger australien, robuste car c'est avant tout un chien de travail, de taille moyenne, à la robe attrayante et au caractère enjoué, a été reconnu par la Fédération cynologique internationale (FCI) seulement en 1996, bien que son élevage en France ait commencé depuis les années 80.

La cote de ce chien, qui peut avoir les yeux vairons (yeux de couleurs différentes) et les yeux particolores (plusieurs couleurs dans le même oeil), n'a cessé de croître depuis son arrivée sur le territoire français.

Le "Staffie" monte lui pour la première fois sur le podium, le bouledogue français passe de la 10e à la 8e place devançant le cavalier king charles 9e et le chihuahua 10e.

Et les chiens de race sont de plus en plus nombreux dans les foyers français. 234.073 chiens de race ont été inscrits au LOF en 2018, contre 162.698 en 2002, soit une progression de plus de 40 %, relève la SCC.

Sur les 94 pays membres de la FCI, la France caracole en 3e position derrière la Russie (1er) et le Japon (2e) en termes d'inscriptions de chiens de race.