Le conseil d'administration de PSA donne son feu vert au mariage avec FCA

(Belga) Le conseil d'administration du groupe français PSA a donné son feu vert mercredi soir au mariage avec l'italo-américain Fiat-Chrysler (FCA), étape dans la constitution d'un nouveau géant de l'automobile, a-t-on appris de source proche du dossier.

L'accord entre PSA (marques Peugeot, Citroën, DS et Opel) et FCA, qui doit encore être validé par le conseil d'administration de ce dernier, prévoit que la gouvernance sera composée de 11 membres, dont six pour le groupe français et cinq pour l'italo-américain, selon la même source. (Belga)