Le ministre américain de l'Agriculture visite un élevage de Blancs Bleus Belges à Awans

(Belga) Sonny Perdue, le secrétaire d'Etat américain à l'Agriculture, a visité un élevage de Blancs Bleus Belges à Awans dimanche après-midi, avant de rencontrer des officiels de la nouvelle Commission Européenne au début de la semaine prochaine à Bruxelles.

Accompagné des ministres fédéral et wallon, Denis Ducarme et Willy Borsus, et de l'Ambassadeur des Etats-Unis en Belgique Ronald Gidwitz, Sonny Perdue s'est rendu à Fooz, dans la commune d'Awans, où l'assemblée a visité l'élevage d'Éric et Julien Coheur, dont les bêtes ont déjà remporté plusieurs prix. "C'est un honneur de vous recevoir ici et de voir votre intérêt pour le Blanc Bleu Belge. C'est la preuve que la race est reconnue mondialement. Notre ferme est familiale. Je l'ai reprise au décès de mon père lorsque j'avais 20 ans. Je suis fier du résultat aujourd'hui", a expliqué Éric Coheur. Le secrétaire d'Etat à l'Agriculture est lui-même né dans une ferme, a été vétérinaire puis a évolué dans l'agro-business avant d'entrer en politique. Un parcours qui le rapproche de celui d'Éric. "J'ai grandi dans une ferme où l'on cultive notamment du blé et des arachides. Je suis impressionné par les installations de votre ferme et la manière dont vous gérez vos bêtes", a-t-il notamment dit. Pendant une heure, l'éleveur a fait visiter son site à la délégation tout en expliquant le travail effectué avec la race bovine. L'occasion également pour l'agriculteur d'interpeller les ministres belges concernant l'avenir du secteur. "Si les bonnes décisions ne sont pas prises très vite, l'élevage wallon disparaitra. Depuis quelques années, le prix payé par le consommateur augmente légèrement alors que le prix payé au producteur est en nette chute", a-t-il regretté. La visite s'est terminée par la remise de plusieurs cadeaux, dont des produits locaux, et une dégustation de viande Blanc Bleu Belge. (Belga)