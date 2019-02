Le parc éolien offshore Norther commence à produire de l'électricité

(Belga) Le parc éolien en mer (offshore) Norther fournit de l'électricité à notre pays depuis mardi. Quatre des 44 éoliennes ont été connectées au réseau énergétique belge. Le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein (Open Vld) a symboliquement procédé à ce raccordement.

Norther sera d'ici la fin de l'été le sixième et le plus grand parc éolien offshore en mer du Nord. Il comptera en effet 44 éoliennes pour une capacité de production de 8,4 MW. Ce sera également le parc le plus lointain de la côte, à 23 kilomètres au large de Zeebrugge. Pour le moment, 12 éoliennes sont opérationnelles. Les quatre premières ont été raccordées au réseau mardi via la nouvelle liaison à haute-tension d'Elia, Stevin. L'ensemble du parc devrait fournir de l'électricité à près de 400.000 familles. L'ensemble des parcs éoliens en mer du Nord fourniront alors 1,4 millions de ménages. "Avec ce projet, le Belgique franchit un pas supplémentaire important dans la réduction de ses émissions de CO2. C'est un jalon important et un beau moment pour saluer les personnes qui y travaillent d'arrache-pied", a indiqué le directeur du projet Dennis Sanou. Norther est le fruit d'une collaboration entre Elicio, Eneco et DGE, une filiale de Mitsubishi Corporation. Bart Tommelein s'est aussi montré ravi. "Plus nous produisons d'énergie renouvelable, moins nous devons faire appel à d'autres énergies fossiles." Le bourgmestre a aussi souligné l'importance de l'économie offshore pour l'emploi dans le port d'Ostende, que ce soit pour la construction mais aussi pour l'exploitation et l'entretien des parcs éoliens. "Une nouvelle preuve que le renouvelable et l'économie peuvent s'unir main dans la main", a-t-il conclu. (Belga)