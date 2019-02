Le prix des maisons grimpe encore en Brabant wallon mais pas celui des appartements

(Belga) En 2018, le prix moyen pour l'achat d'une maison en Brabant wallon s'est élevé à 323.304 euros, soit 2,5% de hausse par rapport à 2017. Le Brabant wallon, où ce prix dépasse pour la première fois les 320.000 euros, est la seule province wallonne où le prix moyen des maisons est plus élevé que le prix moyen des maisons au niveau national (251.584 euros), selon des statistiques diffusées lundi par la compagnie des notaires du Brabant wallon, à l'occasion de la semaine de l'immobilier de Notaire.be. Les prix des appartements, par contre, sont en légère baisse dans la "jeune province".

Après des années de hausse, le prix moyen des appartements en Brabant wallon se replie en effet de 2% sur un an, à 235.429 euros pour 2018, ce qui représente tout de même une hausse cumulée de 12,5% en cinq ans. Le prix moyen en Wallonie est de 174.410 euros (+0,5% en un an et +9,1% en cinq ans) pour les appartements en 2018, et il est de 220.095 euros (+1,8% en un an et +10,1% en cinq ans) au niveau national. Ces hausses sont cependant à interpréter en parallèle avec l'inflation: 7% en cinq ans en Belgique selon les chiffres publiés par Eurostat. En ce qui concerne les maisons, les notaires indiquent que le prix moyen pour la Belgique est de 251.584 euros, soit une hausse de 4,7% en un an ou 10,9% sur une période de cinq ans. En Wallonie, ce prix moyen était de 189.257 euros en 2018, soit 3,7% de plus par rapport à 2017. Le prix moyen d'une maison en Brabant wallon (323.304 euros) est donc pour 2018 70,8% plus élevé que le prix moyen en Wallonie et 28,5% plus élevé que le prix moyen national. Les communes les plus chères en Brabant wallon sont au nord de la province: Braine-l'Alleud, Waterloo, La Hulpe, Lasne, Rixensart, Ottignies-Louvain-la-Neuve ou encore Grez-Doiceau avec des prix moyens de 327.000 à 427.000 euros. Lasne explose les plafonds avec un prix moyen de 526.000 euros pour une maison. Les notaires brabançons wallons ont également calculé des prix médians pour éviter une trop forte influence de quelques prix extrêmement hauts ou extrêmement bas: la médiane partage les ventes en deux parties égales (50% au dessus et 50% en dessous). Ce qui donne un prix médian pour les maisons en Brabant wallon de 296.977 euros (en hausse de 2,4% en un an) en 2018, soit 80% de plus que le prix médian en Région wallonne qui est de 165.000 euros. Pour les appartements, le prix médian en 2018 s'est établi à 221.600 euros pour le Brabant wallon en 2018 (en baisse de 1,5% en un an mais en hausse de 11,5% sur cinq ans), contre un prix médian de 174.410 euros en Wallonie. (Belga)