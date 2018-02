Le producteur de gauffres Milcamps projette de reconstruire une usine en Belgique dans 18 à 24 mois

(Belga) Une nouvelle usine Milcamps sera construite dans les deux ans en Belgique, a affirmé lundi Christophe Desroy, directeur général du producteur de gaufres belges. Le site de Forest avait été ravagé par les flammes le 23 novembre dernier.

Une partie de la production de l'usine de Forest, à savoir celle des galettes, a été rapidement transférée au sein de la seconde usine de la société, située de Dour. Des travailleurs ont pu être repris au sein des équipes de Dour. Pour les gaufres liégeoises et bruxelloises, Milcamps est actuellement en recherche de sous-traitants en attendant d'être en mesure de produire à nouveau. Des accords sont proches. Concernant le lieu d'implantation de la future usine, plusieurs scénarios sont actuellement à l'étude, parmi lesquels celui visant à reconstruire directement sur le site de Forest. La décision doit être prise dans les prochaines semaines. Il faut de plus tenir compte de la durée du chantier. Le délai minimal de reconstruction est estimé de 18 à 24 mois. "La volonté de la direction est de reconstruire en Belgique", assure Christophe Desroy. L'enquête du parquet s'est conclue par un non-lieu. Les causes de l'incendie sont aujourd'hui connues. Une galette incandescente a pris feu à la sortie d'un four. Elle s'est retrouvée dans la tour de refroidissement, ce qui a eu pour effet de créer une sorte de torche. Les équipes n'ont pas eu le temps d'intervenir pour empêcher le feu de se propager.