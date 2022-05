Les cryptomonnaies dégringolent: refroidis, les investisseurs prennent la fuite

Les cryptomonnaies continuent à baisser, jeudi. Les investisseurs prennent la fuite, refroidis par l'effondrement du prix d'une monnaie numérique dite "stable".



La cryptomonnaie la plus célèbre, le Bitcoin, perdait plus de 6%, arrivant sous la barre des 27.000 dollars, soit le niveau le plus bas depuis décembre 2020. Une autre monnaie populaire, l'ether, perdait plus de 12%. Actuellement, les investisseurs ont tendance à fuir les placements risqués, à mesure que les taux d'intérêt augmentent. De plus, le marché des cryptomonnaies volatiles est secoué par le prix du TerraUSD. Cette monnaie doit en théorie toujours garder un cours stable, grâce à une série d'algorithmes. Mais ces derniers jours, le "stablecoin" TerraUSD s'est mis à fluctuer et se négocie actuellement en dessous de son cours stable, présageant une perte de confiance dans le système.