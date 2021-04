Les quatre réacteurs de l'usine Steelanol d'ArcelorMittal à Gand sont en place

(Belga) Les bioréacteurs de l'usine Steelanol d'ArcelorMittal à Gand ont été placés, indique l'entreprise vendredi dans un communiqué. Il s'agit d'une étape importante dans la construction de ce projet permettant de transformer les gaz industriels captés au cours du processus de production d'acier en éthanol durable.

Les quatre bioréacteurs sont arrivés par bateau en mars 2021. Le transport vers le site de construction a nécessité une opération bien coordonnée en collaboration avec des spécialistes du levage lourd, explique ArcelorMittal Belgium. Les opérations de levage ont été menées à bien ces dernières semaines. La phase suivante consiste en l'installation de la tuyauterie et du raccordement des équipements. La mise en service et la première production sont prévues pour 2022. Les bioréacteurs sont le coeur de l'installation. Ils sont constitués chacun d'un réservoir contenant du liquide, des nutriments et des micro-organismes naturels. Mélanger le gaz au liquide permet aux micro-organismes d'achever la transformation du gaz contenant du carbone en éthanol dans les conditions les plus efficaces. Une installation de traitement des eaux permet en outre de réutiliser l'eau, de récupérer les précieux nutriments et de produire de l'énergie à partir du biogaz obtenu. L'usine Steelanol représente un coût de 165 millions d'euros. C'est la première de ce type en Europe. Elle produira 80 millions de litres d'éthanol durable par an, soit près de la moitié de la demande annuelle actuelle en Belgique. L'éthanol produit par l'usine Steelanol sera utilisé comme carburant pour le transport ou comme élément de base pour la production de produits chimiques. La technologie a été développée par LanzaTech, avec qui ArcelorMittal a conclu un partenariat à long terme, ainsi que par Primetals Technologies et E4tech. (Belga)