Marc Coucke rachète la société limbourgeoise 2Pharma

Marc Coucke a finalisé mardi l'acquisition de la société 2Pharma, basée à Genk dans le Limbourg et principalement connue comme étant un fournisseur de médicaments en vente libre pour les pharmacies belges. Ce rachat a été conclu par Ceres Pharma, également appelée "le mini Omega Pharma". Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Ceres Pharma est l'entreprise que Marc Coucke a fondée pour succéder à Omega Pharma, qu'il a vendue il y a quelques années à Perrigo. Ceres Pharma avait déjà annoncé, l'an dernier, son intérêt pour 2Pharma, fondée en 2007. Ceres Pharma avait racheté en octobre dernier son concurrent hongrois Ceumed kft (Central European Medical), spécialisée dans les produits de soins pour bébés et jeunes mamans. Durant l'été, la société Mithra, spécialisée dans la santé féminine et dont Marc Coucke est un actionnaire important, avait par ailleurs cédé son portefeuille de génériques de marque en Belgique et au Luxembourg à Ceres Pharma. (Belga)