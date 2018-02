Olivier Bellin, un chef doublement étoilé à la poursuite du Graal

Privé de 3e étoile cette année, le chef finistérien doublement étoilé Olivier Bellin, qui a fait de sa passion pour la gastronomie un sacerdoce, ne "lâche rien" et entend bien décrocher un jour le précieux Graal.

Une ancienne maréchalerie où la grand-mère servait déjà la soupe: c'est là, au coeur du petit village de Plomodiern, face à la mer, qu'Olivier Bellin magnifie le terroir breton.

"Chaud froid de chou-fleur, crème glacée au chèvre du Menez-Hom, jus à l'encre de seiche", énonce le chef, en présentant un plat tout en noir et blanc, à l'image du Gwen Ha Du, le drapeau breton.

Dans sa cuisine de la désormais Auberge des Glazicks, il veille sans relâche --le restaurant ferme lorsqu'il est absent-- à la préparation des plats.

Suit un tripier marin, l'une de ses grandes spécialités, composé de Saint-Jacques poêlées et de boudin noir agrémenté d'un jus de pied de cochon et d'herbes des falaises, dont du cresson alénois, aux saveurs moutardées, et de la salicorne, au léger goût d'orange.

Bien que pressenti cette année, Olivier Bellin, 47 ans le 8 août prochain, n'a pas décroché de troisième étoile au guide Michelin. "Il nous a manqué peut-être un petit quelque chose", réagit-il. "Ca fait mal au ventre, c'est dur parce que c'est un travail de tous les jours", reconnaît le chef, qui n'est cependant "surtout pas déçu".

"On va continuer, je sais qu'on n'est pas loin et qu'on arrivera un jour à accrocher cette distinction au fronton de l'auberge", prédit celui qui a mis sa "vie personnelle de côté", travaillant "beaucoup" et dormant "peu", pour atteindre le plus haut niveau.

C'est que le fin gastronome est tenace et se sait capable de déplacer des montagnes pour assouvir une passion dévorante née à l'adolescence d'une rencontre, "non pas avec un homme mais avec un livre", celui de Joël Robuchon "Ma cuisine pour vous".

"Quand j'ai vu les premières photos des plats, ça a été pour moi une révélation, et, à partir de là, cette envie de devenir un très grand chef est née", assure-t-il, un torchon noué autour du cou pour montrer qu'il ne "suit pas les codes de la profession".

Après une enfance bercée par les saveurs des plats concoctés par sa mère pour les ouvriers de la région, Olivier Bellin se cherche, sûr de son goût pour les bons mets, moins pour le dur travail que vit celui qui se lance en cuisine.

- 'j'adore manger' -

"Depuis tout jeune j'adore manger, mais je ne voulais pas devenir cuisinier car j'ai vu ma mère et ma grand-mère travailler comme des tarées", raconte-t-il sans détour. Cependant, sa rencontre avec l'ouvrage de Joël Robuchon -avec lequel il travaillera pendant deux ans, apprenant technicité et rigueur- lui donnera l'envie de percer dans la profession.

En 2005, il obtient une première étoile au guide Michelin. En 2009, il est récompensé de quatre toques au guide Gault et Millau. L'année d'après, il se voit décerner une deuxième étoile ainsi que le Gault et Millau d'or. En 2011, il est admis à l'association "Les grandes tables du monde" qui regroupe les meilleurs chefs de la planète.

En 2017, il emmène sa cuisine à Hong Kong. Deux mois seulement après l'ouverture du restaurant "Ocean by Olivier Bellin", face à la magnifique baie de Repulse, il est gratifié d'une première étoile. "Aujourd'hui, vous avez à Repulse Bay un petit coin de Finistère", se félicite le chef, assurant qu'on y mange à "90% près la même chose qu'à Plomodiern", à savoir une cuisine entre terre et mer où le blé noir et les légumes bretons (artichauts, choux-fleurx, échalotes de tradition, poireaux et pommes de terre) sont à l'honneur.

"Ma cuisine raconte cette pointe Finistère qui m'est chère et qui est unique au monde", une cuisine "identitaire, lisible entre toutes", assure le chef à la forte corpulence et aux mains douces et soignées.